Afectacions de trànsit aquest diumenge a Tarragona a causa del temporal
Diverses carreteres del país es troben afectades pels efectes de la pluja i la neu
La llevantada d'aquests darrers dies ha provocat afectacions a diverses carreteres de Catalunya, que encara es mantenen aquest diumenge. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a la C-31B a Salou hi ha tallat un carril en sud per bassals.
També s'ha tallat la BV al Coll de Pal a causa del fort vent i neu, i la GIP-5129 de Vilafant a Borrassà per inundacions. A més, es necessiten cadenes per circular a la BV-4031 al Coll de la Creueta i entre la C-13 i Port Ainé.
Protecció Civil ha informat que la llevantada ha deixat prop de 900 trucades al telèfon d'emergències 112, principalment des del Barcelonès (175), Maresme (85) i Gironès (75). Els Bombers de la Generalitat havien realitzat fins ahir dissabte a la tarda un total de 450 serveis relacionats amb el temporal.
Les pluges han rondat els 200 litres en diverses parts de Catalunya. Destaquen registres com els 145 litres acumulats en les darreres 32 hores al PN dels Ports, els 129.9 a Tivissa, els 116 a Horta de Sant Joan, els 111.4 a l'Ametlla de Mar i els 103 a Falset.