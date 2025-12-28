Meteorologia
Tarragona concentra les últimes pluges del temporal de llevant
Els Ports acumulen fins a 145 litres en 32 hores mentre el temporal perd intensitat a la resta del país
La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges moderades aquesta matinada de diumenge a les Terres de l'Ebre. Sobresurten registres com els 39 litres al PN dels Ports (145 litres acumulats en les darreres 32 hores), els 21,6 litres de Mas de Barberans o els 17,6 litres d'Ulldecona-els Valentins, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
En paral·lel, el volum dels rius s'han moderat a les comarques de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que els cabals de l'Onyar, el Fluvià, la Muga, la Tordera i el Ges estan normalitzats però per sobre dels valors ordinaris. El risc d'allaus és fort al Pirineu Oriental amb gruixos de neu nova de més d'un metre a partir dels 2.000 metres.
En tres dies -del 25 al 27 de desembre-, han caigut 87 centímetres de neu nova a Ulldeter (2.410 metres), amb 111 centímetres de neu acumulada, i 35 centímetres a Núria (1.971 metres), amb 88 centímetres de neu acumulada, el gruix màxim des de principis de 2018, quan va superar els 120 centímetres, segons ha detallat l'SMC.
Per tot plegat, el risc d'allaus aquest diumenge és fort (nivell 4 sobre 5) al sector Ter-Freser, a la meitat oriental del Vessant Nord Cadi-Moixeró, al sector del Prepirineu i a Perafita-Puigpedrós, informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). A la resta de sectors, el perill d'allaus és entre moderat (nivell 2 sobre 5) i marcat (nivell 3 sobre 5).
Pel que fa a les afectacions viàries per la nevada, són obligatòries les cadenes a la BV-4031 al coll de la Creueta i per accedir a l'estació d'esquí de Port Ainé, mentre que la BV-4024 es troba tallada pel fort vent i la neu al tram final d'accés al coll de Pal. Una cinquantena de vehicles es van quedar atrapats per la nevada ahir dissabte al vespre a la GIV-4016 i la GI-400 entre Toses i la Collada de Toses, al Ripollès. Els vehicles van haver de ser retirats amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i d'una màquina llevaneus.
900 trucades al 112 i 450 serveis dels Bombers
Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Inuncat per una llevantada que ha deixat prop de 900 trucades al telèfon d'emergències 112, principalment des del Barcelonès (175), Maresme (85) i Gironès (75). Els Bombers de la Generalitat havien realitzat fins ahir dissabte a la tarda un total de 450 serveis relacionats amb el temporal, la gran majoria a la metropolitana nord (144); Girona (139) i metropolitana sud (103). Entre les incidències destacades, una dona va resultar ferida crítica en caure-li a sobre un fanal a Sabadell. L'incident es va produir al passeig de la plaça Major amb carrer del Pedregar i també va deixar un home menys greu.
També es va fer una recerca d'un surfista desaparegut a la platja de Gavà (Baix Llobregat). Els equips d'emergències van confirmar finalment que l'home havia sortit pel seu propi peu i es trobava en bon estat.
200 litres a Osona, Ripollès i part alta del Montseny
Les pluges de l'episodi de llevantada han rondat els 200 litres en punts d'Osona, el Ripollès i la part alta del Montseny. Destaquen quantitats de precipitació com els 214,3 litres de Cantonigròs, els 199,2 litres de Molló-Fabert, els 194,5 litres del Puig Sesolles, els 166,6 litres de Viladrau o els 150,4 litres del pantà de Sau, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.