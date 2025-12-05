Diari Més

Viral

Els 10 pobles de Tarragona que més població perden: l’interior registra caigudes de fins el 8%

El retrocés demogràfic afecta molts pobles rurals de Tarragona, que encadenen pèrdues continuades

Imatge de Passanant i Belltall.

Imatge de Passanant i Belltall.Conca de Barberà Turisme

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

A les comarques interiors de Tarragona, diversos municipis petits estan registrant descensos significatius de població el 2025. Els pitjors retrocessos es concentren a la Conca de Barberà, el Priorat, l'Alt Camp, el Baix Camp i la Terra Alta, on la majoria dels pobles ha perdut entre un 2% i un 8% dels seus habitants respecte a l’any anterior.

Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, lidera aquesta llista de pèrdues, amb un descens del 8%, passant de 162 a 149 habitants, la caiguda percentual més gran de tota la província. Aquest petit municipi reflecteix les dificultats que enfronten les localitats rurals més petites per mantenir la seva població estable.

La segona caiguda més important correspon a Torroja del Priorat, que perd un 6,6% de la seva població i es queda amb 128 veïns. Li segueix Ulldemolins, també al Priorat, amb un descens del 5,8% fins als 390 habitants, i la Figuera, amb una baixada del 5,7% fins als 116 residents.

A la comarca de l'Alt Camp, Mont-ral i el Rourell destaquen pels seus retrocessos demogràfics: Mont-ral perd un 4,9% de la seva població (quedant 176 habitants) i el Rourell un 4,5% (385 veïns). Al Baix Camp, els descensos més significatius es registren a Capafonts, que cau un 4,7% fins 101 habitants, i Prades, amb un −4% fins 644 residents.

La Terra Alta tampoc escapa d'aquesta tendència. Prat de Comte perd un 4,3% dels seus veïns, situant-se en 180 habitants, mentre que el Pinell de Brai descendeix un 2,8% fins 948 habitants. En conjunt, aquestes dades evidencien com la despoblació afecta municipis petits i mitjans d’interior.

Al contrari, altres municipis creixen de forma destacada. Cunit es consolida com el municipi de més de 10.000 habitants que més creix a Tarragona, amb un augment del 3,5% fins superar els 16.000 veïns. Mont-roig del Camp és un altre dels municipis de Tarragona que més creix i ja frega els 14.500 habitants.

Municipio Comarca Habitantes 2025 Variación 2024-25
Passanant i Belltall Conca de Barberà 149 -8%
Torroja del Priorat Priorat 128 -6,6%
Ulldemolins Priorat 390 -5,8%
la Figuera Priorat 116 -5,7%
Mont-ral Alt Camp 176 -4,9%
Capafonts Baix Camp 101 -4,7%
el Rourell Alt Camp 385 -4,5%
Prades Baix Camp 644 -4%
Prat de Comte Terra Alta 180 -4,3%
el Pinell de Brai Terra Alta 948 -2,8%
tracking