Nadal
El poble de Tarragona que es cola entre els destins favorits d’Espanya per viatjar al Nadal
La plataforma de viatges Atrápalo vincula el seu èxit a l’oferta d’entreteniment i a la seva proximitat a la platja
Salou s’ha consolidat com un dels destins preferits per a aquest Nadal entre els usuaris de la plataforma de viatges Atrápalo. La localitat tarragonina, famosa per disposar del parc d’atraccions PortAventura World, ocupa la tercera posició al rànquing nacional, amb un 3,33% de les reserves, només superada per Madrid (8,40%) i Benidorm (4,77%).
Catalunya, en el seu conjunt, és una de les comunitats més demandades per viatjar en aquestes dates, amb un 11,03% de les reserves, per darrere d’Andalusia (11,98%) i Madrid (12,62%). La plataforma vincula l’èxit de Salou principalment a la seva oferta d’entreteniment i a la proximitat a la platja i altres atractius turístics de la costa tarragonina.
Baix Penedès
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Daniel Cabezas Ramírez
El pont de desembre consolida aquesta tendència, amb els mateixos destins liderant les reserves. La combinació de plans de lleure, cultura i un ambient nadalenc atractiu fan que Madrid, Benidorm i Salou es mantinguin al capdavant de les preferències nacionals, segons expliquen des d’Atrápalo.
A nivell internacional, els espanyols comencen a buscar destins europeus i transatlàntics per al Nadal, encara que el turisme nacional continua tenint un pes important. Ciutats com Londres, París, Roma o Praga i destins com Nova York o l’Havana són triats per aquells que busquen experiències més llunyanes i diferents.
Conca de Barberà
El poble de Tarragona que més població perd: cau un 8% i ara només té 149 habitants
Daniel Cabezas Ramírez
La despesa mitjana per viatge durant aquestes dates se situa entorn dels 803 euros, i la majoria dels viatgers opta per escapades familiars, seguides de viatges en parella i amb amics. Els mitjans de transport més utilitzats continuen sent el cotxe i l’avió, segons els darrers informes de reserves.
La consolidació de Salou com a destí nadalenc reflecteix la importància de combinar lleure, tradició i ubicació estratègica. El municipi no només es beneficia de l’atractiu de PortAventura World, sinó també del seu entorn natural i la seva capacitat d’oferir experiències completes que combinen platja, cultura i entreteniment per a tota la família.