Viral
Els pobles de Tarragona que s'alliberen de la ZBE al gener per la millora de la qualitat de l’aire
Territori ha actualitzat la llista de localitats que superen els límits permesos per NO2, partícules i ozó
Cinc municipis de la província de Tarragona -Salou, Vila-seca, Cambrils, Calafell i El Vendrell- han quedat exempts de l’obligació d’implantar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al gener, gràcies a la millora de la qualitat del seu aire.
La revisió anual realitzada pel Departament de Territori ha conclòs que aquestes localitats no superen els límits legals de diòxid de nitrogen, partícules i ozó, per la qual cosa podran posposar l’activació de la ZBE sense incomplir la normativa vigent.
Baix Penedès
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Daniel Cabezas Ramírez
En total, 24 municipis catalans que inicialment havien d’implantar la ZBE queden fora d’aquesta obligació. Al contrari, uns altres dos municipis de Tarragona, Tortosa i Amposta, hauran d’implantar la ZBE a partir del gener, en superar els valors permesos en algun dels contaminants analitzats.
La llei del canvi climàtic de 2021 i el decret posterior del Govern català estableixen que els municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants han d’implantar la ZBE si superen els valors permesos de contaminació atmosfèrica. El decret afegeix l’ozó com a paràmetre addicional de control, juntament amb el diòxid de nitrogen i les partícules, i obliga la Generalitat a actualitzar cada any la llista de pobles afectats.
La revisió de 2025 va evidenciar que aquests 24 municipis compleixen els valors legals, permetent-los posposar la implantació de la ZBE. A més dels municipis tarragonins, la llista inclou localitats com Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), així com Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Conca de Barberà
El poble de Tarragona que més població perd: cau un 8% i ara només té 149 habitants
Daniel Cabezas Ramírez
Al contrari, 38 municipis sí que hauran d’implantar la ZBE a partir del gener. Entre ells es troben localitats de més de 50.000 habitants i altres d’entre 20.000 i 50.000, a més de diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona com Esplugues de Llobregat, Gavà i Sant Joan Despí.
La mesura busca reduir la contaminació atmosfèrica en municipis mitjans i fomentar un aire més net a tot Catalunya. La Generalitat continuarà revisant anualment els nivells de NO2, partícules i ozó per ajustar la llista de municipis obligats a implantar la ZBE, adaptant-se a les millores en la qualitat de l’aire.