Nadal
Els millors boscos de Tarragona per buscar el Tió amb nens i gaudir en família
La província ofereix rutes i boscos perfectes per mantenir viva la tradició del Nadal amb els més petits
Buscar el Tió és un dels moments més especials del Nadal per als nens, i Tarragona disposa de diversos espais naturals ideals per fer-ho en família. Des de zones properes a la ciutat fins a boscos més allunyats, aquestes excursions permeten gaudir de la tradició mentre s’explora la naturalesa.
Entre els llocs més destacats es troben el Pont del Diable, el Bosc Pintat de Poblet, el Paratge Natural de Poblet i les Muntanyes de Prades, així com el Bosc de les Bruixes de L’Argentera, la Cova dels Tions de Mont-ral o la Torre d’en Dolça de Vila-seca, entre d'altres.
Per exemple, el Pont del Diable, als afores de Tarragona, ofereix un entorn còmode i accessible, amb zones d’aparcament, taules de pícnic i rutes senzilles per caminar. El seu aqüeducte romà i els boscos que l’envolten el converteixen en un lloc perfecte perquè els nens puguin buscar el Tió sense necessitat de recórrer grans distàncies.
Una altra opció és el Bosc Pintat de Vimbodí i Poblet, on les famílies poden gaudir d’una ruta circular ideal per anar a buscar el Tió. Al llarg del recorregut es troben cinc bolets pintats als arbres, que fan l’excursió més divertida per als nens. La sortida es realitza des de l’àrea de la Casa Forestal de Castellfollit, que disposa de taules de pícnic i zona de jocs infantils.
Per a aquells que busquen un entorn més salvatge, el Paratge Natural de Poblet i les Muntanyes de Prades ofereixen rutes de muntanya i boscos extensos, ideals per a aventures en plena naturalesa. A prop del Monestir de Poblet es troben itineraris senyalitzats on es poden amagar els tiós i gaudir de la tranquil·litat de l’entorn.
Altres espais populars són, per exemple, el Bosc de les Bruixes a L’Argentera, la Cova dels Tions a Mont-ral i la Torre d’en Dolça a Vila-seca. Aquesta activitat no només està pensada per als nens, ja que els adults també poden gaudir de la recerca del Tió mentre combinen l’excursió amb pícnics o menjars a l’aire lliure.
Sigui als boscos propers a la ciutat o als espais naturals més allunyats, Tarragona ofereix múltiples opcions per mantenir viva aquesta tradició centenària durant tot el mes de desembre.