Els 10 alcaldes de Tarragona que menys cobren: de 230 a 3.420 euros
Els sous dels alcaldes de la província varien significativament segons el municipi del que es tracti
Els sous dels alcaldes de la província de Tarragona varien significativament segons el municipi del que es tracti. Segons l’informe que ha donat a conèixer el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, alguns alcaldes perceben xifres que superen o s’apropen als 70.000 euros, mentre que d’altres amb prou feines arriben als 2.000.
Així doncs, segons l’informe, l’alcalde que menys cobra de Tarragona és el de Maspujols, que percep únicament 230 euros en concepte d’assistències, en no disposar de dedicació. Li segueixen Vilaverd (650 €), Vallclara (760 €) i les Borges del Camp (1.090 €), tots ells també sense dedicació. Per sobre se situen Miravet, amb 1.460 € en règim parcial, i Paüls, amb 1.730 € anuals sense dedicació.
Completen el ‘top 10’ dels alcaldes que menys cobren la Riba (2.000 €), Masdenverge (2.177 €), Riudecanyes (2.552 €) i Alió, que va percebre 3.420 € en total. Totes aquestes xifres corresponen a municipis petits o sense dedicació exclusiva, el que explica les diferències respecte als municipis més grans.
En contrast, els alcaldes amb més retribucions anuals es concentren en municipis de més població i amb dedicació exclusiva o parcial. Dalt de la llista figuren Reus (73.219 €), Vila-seca (66.107 €) i Valls (63.800 €), seguits de Mont-roig del Camp, Calafell, Tortosa, Salou, Creixell, Cambrils i Móra d’Ebre, tots ells per sobre dels 52.000 euros anuals.
No tots els municipis han facilitat la informació al Ministeri, ja que fins a quinze localitats de Tarragona no han comunicat les seves percepcions, entre elles Alcover, Botarell, Capafonts, Figuerola del Camp, la Bisbal de Montsant o Riba-roja d’Ebre. Aquesta falta de dades impedeix conèixer amb exactitud la totalitat de retribucions a la demarcació.
La llei que regula aquests sous és la LRSAL, que estableix límits segons població i règim de dedicació. La dedicació pot ser exclusiva, parcial o sense dedicació, determinant si l’alcalde rep sou complet, parcial o cap per la seva tasca municipal. A més, els alcaldes que combinen el seu càrrec amb responsabilitats en diputacions, parlaments o senat reben les seves retribucions per aquests càrrecs, i no per l’alcaldia.