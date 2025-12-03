Diari Més

Comerç

Un nou supermercat obre a Calafell: tindrà 400 m², pàrquing i generarà 100 llocs de treball

Els clients tindran un 20% de descompte en maquillatge i un 10% addicional a la resta de l’assortiment els primers dies

Imatge de l’interior de la botiga Rossmann, que obrirà a Calafell.

Imatge de l’interior de la botiga Rossmann, que obrirà a Calafell.Rossmann

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

Calafell comptarà a partir d'aquest divendres, 5 de desembre, amb un nou supermercat, el primer de Rossmann a la província de Tarragona. La botiga s’ubica a la zona comercial de Mas Mel i representa l’aposta d’expansió de la companyia. La inauguració començarà les 9:00 i premiarà els 50 primers clients que visitin l’establiment.

El supermercat disposa de gairebé 400 m² de sala de vendes i pàrquing exterior, oferint una experiència còmoda per als visitants. La seva proposta combina marques conegudes amb productes de marca pròpia, buscant varietat i preus competitius com els seus principals atractius.

Durant la primera setmana, els clients podran gaudir d’un 20% de descompte en maquillatge i un 10% addicional a la resta de l’assortiment. A més, hi haurà ofertes de benvinguda en diferents articles i el sorteig d’un kit de pàdel surf entre els assistents.

L’obertura d’aquesta nova botiga generarà prop de 100 llocs de treball, i eleva a 12 el nombre d’establiments de la cadena a la regió en poc més de dos anys. L’expansió continuarà el 2026, amb pròximes obertures a Cubelles i altres localitats de Tarragona i Barcelona.

El supermercat ofereix un concepte ampli de drogueria i productes per a la llar, incloent cura personal, alimentació, articles per a mascotes, salut i nutrició. La firma aposta per un assortiment variat amb 28 marques pròpies, buscant diferenciar-se al sector retail i oferir una experiència de compra única.

Amb més de 50 anys d’experiència a Europa, l’empresa ha superat els 600 col·laboradors a Espanya, destacant per la seva bona reputació laboral. La nova botiga de Calafell reforça la seva presència a Catalunya i consolida l’arribada del supermercat a la província de Tarragona.

tracking