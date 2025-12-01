Gastronomia
Els vuit restaurants de Tarragona reconeguts amb Soletes de Nadal per la Guia Repsol
Els restaurants distingits són de Tarragona, Valls, Montblanc, Alcanar, Falset, Torredembarra i l’Espluga
Tarragona suma aquest desembre vuit restaurants reconeguts amb el distintiu Solete de la Guía Repsol. Els elegits a la província són: Bar Al Padrí a Tarragona, Kabbalah Restaurant a Falset, Casa Nostra i La Font del Ferro a L’Espluga de Francolí, Manel a Torredembarra, Cal Xixonenc a Montblanc, La Providència a Valls i Les Palmeres a Alcanar.
Els Soletes de Nadal es presenten enguany com una guia de petites celebracions i moments especials, des d’aperitius de Nit de Nadal fins la xocolata amb xurros del dia de Reis. La distinció busca destacar locals que combinen qualitat, proximitat i originalitat, ajudant els comensals a descobrir racons únics.
Aquesta edició inclou més de 300 establiments premiats a tot Espanya, amb 26 nous Soletes a Catalunya. Entre ells es troben restaurants, bars, pastisseries i vinoteques que ofereixen des de menús per a reunions familiars fins a productes gurmet per portar a casa i gaudir durant les trobades nadalenques.
Una de les grans novetats de l’entrega d’enguany és el reconeixement a convents que elaboren dolços artesans, posant de relleu la tradició i el treball minuciós de les religioses. A Catalunya, el Convent de Santa Maria de Jerusalem a Barcelona figura entre els distingits, mostrant que la creativitat i l’excel·lència gastronòmica poden trobar-se als llocs més inesperats.
El segell Solete, llançat per la Guia Repsol el 2021, ha premiat ja més de 5.000 locals a tot Espanya. Es tracta d’una marca que combina la simplicitat amb la qualitat, destacant establiments que són recomanables per a tothom, des de cafeteries i tavernes fins a bars i restaurants amb propostes innovadores o tradicionals.
Gràcies a l’app i el web de Guia Repsol, els comensals poden localitzar aquests Soletes fàcilment, guardar-los en favorits o planificar rutes gastronòmiques. Per a Tarragona, aquests vuit locals representen no només un reconeixement a la bona feina, sinó també una oportunitat perfecta per a gaudir del Nadal amb bon menjar i ambient festiu.