Televisió
Un ebrenc, a la final del programa 'Bailando con las Estrellas' de Telecinco
Les Terres de l'Ebre demanen que la gent s'animi a votar per aconseguir que l'ampostí Genis Betrian guanyi el concurs juntament amb la cantant d'OT Nerea Rodríguez
El ballarí d'Amposta, Genis Betrian, ha aconseguit arribar a la final del programa Bailando con las Estrellas de Telecinco acompanyat de la seva parella de ball, la cantant d'Operación Triunfo, Nerea Rodríguez. La final es podrà veure aquest dissabte a les 22.00 hores.
Des de les Terres de l'Ebre estan demanant l'ajuda a la ciutadania perquè votin i ajudin a Betrian a guanyar el programa de ball. Entre algunes de les personalitats ebrenques que han demanat el vot per l'ampostí, hi ha l'alcalde de la capital del Montsià, Adam Tomàs, que ha demanat el vot per a Genis a través de les seves xarxes socials.
Els telespectadors seran els encarregats de decidir qui serà el gran vencedor del talent show de Mediaset a través de l'app de Mediaset Infinity. Les votacions, que són gratuïtes, s'iniciaran un cop comenci la gala a les 22 hores.
Genis i Nerea van aconseguir classificar-se a la final on competiran contra Anabel Pantoja, Jorge González i Nona Sobo. Aquest dissabte pujaran per última vegada a l'escenari del programa per fer la seva actuació final.
El programa conduït per la model Valeria Mazza compta amb un jurat exigent format per Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez i Inmaculada Casal.