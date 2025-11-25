Gastronomia
Els restaurants de Tarragona que poden revalidar la seva Estrella Michelin a la Guia 2026
Vuit restaurants aspiren a mantenir la seva distinció a la gala que se celebra aquest dimarts a Màlaga
Vuit restaurants de Tarragona podrien revalidar aquesta tarda la seva Estrella Michelin durant la Gala de la Guia Michelin 2026, que se celebra a Màlaga. L’esdeveniment, que començarà a les 19:00 hores, serà presentat per Jesús Vázquez, amb recepció a càrrec de l’actriu i presentadora Masi Rodríguez, i podrà seguir-se online i de forma gratuïta a través del canal de YouTube de Michelin.
Els restaurants tarragonins que aspiren a mantenir la seva distinció són: Can Bosch i Rincón de Diego a Cambrils, Deliranto a Salou, Quatre Molins a Cornudella de Montsant, Villa Retiro a Xerta, Les Moles i L’Antic Molí a Ulldecona i Citrus del Tancat a Alcanar, que es va incorporar recentment a la llista amb la seva primera estrella.
Catalunya
La fira nadalenca a prop de Tarragona que torna aquest cap de setmana en format gegant: 350 estands
Daniel Cabezas Ramírez
Las Estrellas Michelin es revisen cada any. Els restaurants han de mantenir un alt nivell de qualitat, creativitat i servei per conservar el seu guardó. Això significa que una estrella pot revalidar-se, però també perdre’s si l’estàndard no es manté. A més, un restaurant que ja tingui una estrella en pot guanyar una segona si destaca encara més, i altres locals poden aparèixer per primera vegada a la guia.
L’any passat, la majoria dels restaurants de Tarragona van aconseguir mantenir la seva estrella. La gala d’aquesta tarda decidirà si conserven el seu reconeixement, si algun ascendeix a una segona estrella o si nous restaurants s’incorporen al selecte grup. A més, Michelin entregarà altres guardons per sostenibilitat, innovació o relació qualitat-preu, ampliant el reconeixement més enllà de les estrelles.
Camp de Tarragona
Els dos pobles de Tarragona que destaquen per les seves mels: entre les millors d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Després de l’entrega de premis, la cerimònia continuarà amb un sopar de celebració coordinada pels restaurants andalusos Bardal i Skina, ambdós amb dues Estrelles Michelin. L’acte posa de relleu la creativitat i la feina dels xefs i els seus equips, i continua sent un dels moments més esperats de l’any en la gastronomia internacional.
Per als aficionats i amants de la gastronomia, la gala representa una oportunitat única de seguir de prop com els restaurants de Tarragona es mantenen a l’elit de la cuina espanyola i quines novetats porta la Guia Michelin 2026.