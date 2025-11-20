Viral
Els dos pobles de Tarragona que destaquen per les seves mels: entre les millors d’Espanya
Les mels d’aquestes dues empreses de la província han estat reconegudes als Premis Bresca
Les mels de dues empreses de la demarcació de Tarragona s’han convertit en referència de l’apicultura després dels últims Premis Bresca, que reconeixen a les millors mels d’Espanya. Dues explotacions de Santa Coloma de Queralt i El Perelló -Mel de Cal Racó i Miel Muria- han obtingut accèssits, distincions que assenyalen la seva qualitat i excel·lència.
Mel de Cal Racó, situada a la Conca de Barberà, va rebre accèssits per les seves mels d’heura i de rododèndron. L’explotació familiar practica l’apicultura transhumant, traslladant els seus ruscs segons les floracions per garantir una alimentació natural de les abelles i una àmplia varietat de mels. Tot el procés d’extracció i envasament es realitza de forma artesanal, amb especial cura en mantenir la humitat per sota del 17 % i preservar les propietats naturals del producte.
Per la seva part, Miel Muria, del Perelló, va obtenir accèssits per les seves mels de romer i farigola. Es tracta d’una explotació amb diverses generacions d’experiència que combina tècniques tradicionals amb pràctiques sostenibles, com l’ús d’energia solar i materials respectuosos amb el medi ambient. Les seves mels són monoflorals i reflecteixen la riquesa del paisatge mediterrani de les Terres de l’Ebre.
Ambdues empreses han aconseguit situar els seus productes entre les millors mels d’Espanya, segons el jurat dels Premis Bresca, que valora aspectes com el sabor, l’aroma, el color i la puresa del producte. Aquests reconeixements permeten visibilitzar la feina de petits productors tarragonins i el potencial de la província al sector apícola.
Miel Muria, a més, ha estat premiada en certàmens internacionals com els London Honey Awards, on la mel de romer i de muntanya van obtenir medalla d’or, i la de farigola medalla de plata. Això evidencia la qualitat dels seus productes més enllà d’Espanya i reforça la reputació de l’apicultura a la província de Tarragona.
Amb aquests reconeixements, Santa Coloma de Queralt i El Perelló mostren que la producció de mel a Tarragona és d’una qualitat altíssima. Ambdós casos demostren que les explotacions familiars, amb processos artesanals i respecte per l’entorn, poden competir al més alt nivell nacional i internacional.