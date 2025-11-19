Viral
A una hora de Tarragona: el poble que celebra el seu mercat medieval aquest cap de setmana
El municipi s’omplirà de parades amb productes artesanals, música en directe i dues grans zones infantils
Viladecans torna a convertir-se aquest cap de setmana en un escenari medieval amb motiu de la dinovena edició del seu Mercat Medieval, que se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de novembre. Més d’un centenar de parades de productes artesanals, una vintena d’actuacions itinerants, música en directe i dues grans zones infantils transformaran els carrers del Barri Antic i l’Eixample en un autèntic viatge al passat.
Una de les grans novetats d’aquest any és el Claustre de la Cervesa, un espai ubicat als Jardins de Magdalena Modolell dedicat al tast de cerveses artesanes i a la cultura cervesera. Allà s’oferiran showcookings, xerrades-degustació i un taller demostratiu sobre com s’elaborava la cervesa a l’Edat Mitjana, tot això amb ambientació musical.
El mercat obrirà oficialment divendres a les 18.30 h amb un acte inaugural i un brindis de benvinguda. Dissabte i diumenge arribaran les activitats centrals: showcookings gastronòmics a les 11.30 h, una xerrada-degustació dedicada a la història de les cerveses d’abadia i una sessió centrada en les herbes que s’utilitzaven abans del llúpol per aromatitzar la cervesa. Diumenge, a les 13 h, es realitzarà a més una elaboració en directe de cervesa artesanal seguint mètodes medievals.
Campaments, jocs familiars, espectacles itinerants i demostracions artesanals completaran un cap de setmana pensat per a tots els públics. Amb una oferta que barreja gastronomia, historia i entreteniment, Viladecans consolida el seu Mercat Medieval com una de les cites més esperades de la tardor a Catalunya.
Viladecans es troba a menys d’una hora amb cotxe de la ciutat de Tarragona. Per arribar i gaudir del mercat medieval que se celebra aquest cap de setmana s’ha d’agafar l’AP-7 i la C-32. També es pot fer el trajecte amb tren fent transbord a Sant Vicenç de Calders.