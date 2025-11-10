Viral
AuronPlay celebra el seu aniversari a PortAventura i ha de marxar abans de temps per aquesta raó
El famós streamer, que és un habitual al parc d’atraccions, va anar emmascarat per no ser reconegut
El popular streamer AuronPlay ha compartit amb els seus seguidors com va ser la celebració del seu aniversari a PortAventura, una escapada que va acabar abans del previst per culpa del mal temps. El creador de contingut va explicar durant un directe que el viatge es va veure interromput per una alerta de Protecció Civil que va sorprendre a tots mentre sopaven al parc temàtic.
“Havíem planejat quedar-nos un dia més, però de sobte va començar a sonar el mòbil de tothom”, ha relatat. Segons ha explicat, més d’un centenar de telèfons van començar a rebre alhora la notificació d’emergència per fortes pluges a la zona. “Estàvem en un saló i, de sobte, Protecció Civil, alerta, pluges, no surtis de casa. Vam dir: ‘Saps què? Marxem’”, ha explicat entre rialles.
AuronPlay, que ha assegurat haver visitat PortAventura “unes cinquanta vegades”, va triar el parc d’atraccions com l’escenari perfecte per a desconnectar i celebrar el seu aniversari. Encara que va intentar passar desapercebut, el youtuber va ser reconegut per un grup d’estudiants d’un col·legi que es trobava d’excursió. “No sé com em van reconèixer, anava emmascarat, però al final em vaig fer les fotos”, ha explicat.
L'streamer ha manifestat que, després de ser identificat, va optar per fer-se les fotos amb els fans per evitar ser seguit per tot el recinte. Finalment, la pluja va acabar arruïnant el pla inicial. L’alerta de Protecció Civil va obligar al seu grup a abandonar el recinte abans del previst, posant fi a l’escapada. “No li faltava raó a l’alerta, ha plogut molt, però tot bé, estic fora de perill, amics”, ha explicat amb el seu habitual to humorístic.
Malgrat el contratemps, AuronPlay s'ha mostrat positiu i ha assegurat que el viatge va valer la pena. “Han sigut només dos dies, però m'ho he passat genial”, ha afirmat, deixant clar que PortAventura continua sent “un pla que mai falla” per celebrar moments especials.