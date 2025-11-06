Meteorologia
Els pobles de Tarragona on més ha plogut aquesta matinada
Diversos municipis superen els 30 litres per metre quadrat durant un episodi intens, però curt
Les pluges intenses d’aquesta matinada han deixat acumulacions destacables en diversos punts de l’interior de Tarragona, especialment al Priorat i la Ribera d’Ebre. Segons les dades registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya, Benissanet ha estat el municipi on més ha plogut, amb 61,4 litres per metre quadrat, seguit d’El Masroig (48,6 l/m²), Margalef (38,2), Falset (36,8), Tivissa (31,3) i Ulldemolins i Illa de Buda, amb 30 litres acumulats.
L’episodi, que s’ha produït durant la matinada d’aquest dijous, ha provocat pluges molt intenses però de curta durada, després de l’activació de l’alerta taronja per part del Meteocat durant la tarda de dimecres. L’avís advertia de precipitacions que podien superar els 40 l/m² en mitja hora a diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
En canvi, a l’extrem sud de la província les precipitacions han estat més febles. A Batea amb prou feines s’han registrat 3,6 l/m², mentre que a Les Cases d’Alcanar han caigut 4,2, al pantà de Riba-roja 5,6 i a Miami Platja i Ulldecona s’han registrat entorn dels 10–11 l/m². Protecció Civil manté el pla INUNCAT en fase de prealerta, encara que les previsions apunten a una millora del temps al llarg de dijous.
Els Bombers han atès 44 avisos pel temporal de pluja. Per regions d’emergències, la majoria provenen de la de les Terres de l’Ebre (18), seguida de la de Lleida (11). Per darrere es troba la regió d’emergències Metropolitana Nord (9), la de Tarragona (4) i Metropolitana Sud (2).
La majoria d’avisos han estat per inundacions i caiguda d’arbres. També han estat alertats per l’impacte de llamps en alguns arbres. D’altra banda, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 259 trucades que han generat 238 expedients. Per municipis, destaquen Barcelona (42), Móra d’Ebre (12), Reus (8), Tarragona (8) i Lleida (7).