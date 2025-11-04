Televisió
El programa d'Alberto Chicote arrenca avui a Tarragona: busquen el millor suquet de peix
En aquest episodi del programa Batalla de restaurantes, el popular xef recorre Cambrils, Tarragona i Creixell
El popular xef i presentador Alberto Chicote torna aquesta nit a laSexta amb l’estrena de la tercera temporada de Batalla de restaurantes, que arrenca a Tarragona amb un repte molt local, descobrir qui cuina el millor suquet de peix. Quatre restaurants competiran per emportar-se els 10.000 euros de premi i el prestigiós títol de ser el millor referent del plat mariner per excel·lència de la costa tarragonina.
El programa, que combina competició, crítica gastronòmica i espectacle televisiu, inicia així una ruta per deu ciutats espanyoles buscant els millors plats regionals. En aquest primer episodi, Chicote recorre Cambrils, Tarragona i Creixell per visitar Macarrilla Restaurant, de Xavi Martí; Cal Tendre, de Damià Capafons; El Trull, de Jorge Piera; i Salioli, el local que gestiona Adrián Gómez.
Com és habitual, els restauradors hauran d’avaluar-se entre si puntuant sis aspectes clau: l’espai, la cuina, el dinar, el servei, el preu i el plat especial. Però, com sempre, serà Chicote qui tingui l’última paraula, ja que el seu vot pot canviar per complet el resultat final i coronar el vencedor de la nit.
Aquesta temporada arriba amb novetats importants. Per primera vegada, el xef comptarà amb dos nous poders en forma de forquilles groga i vermella, que li permetran restar punts als concursants que incompleixin les normes del programa. La groga resta un punt i la vermella, dos. Un gir que promet més tensió, estratègia i emoció que mai en la competició.
A més del suquet de Tarragona, els nous episodis recorreran Espanya a la recerca dels plats més emblemàtics de cada regió: el lluç de Donosti, l’empanada de Pontevedra, la paella de València, les tapes de Sevilla, les faves amb pernil de Granada, el morteruelo de Conca i els callos de Madrid.
Els seguidors de Batalla de restaurantes ja poden veure l’estrena a Atresplayer Premium. La seva emissió en obert a laSexta és aquest dimarts a les 22:45 hores. Amb el seu estil directe i el seu particular sentit de l’humor, Chicote torna a posar a prova als millors hotelers del país en una edició que promet ser la més encesa fins la data.