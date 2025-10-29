Viral
1 de cada 3 tarragonins assegura haver viscut un fenomen paranormal
Tarragona és la província catalana amb més activitat paranormal i la tercera d’Espanya
Tarragona s’ha guanyat un títol curiós, ja que és la província amb més activitat paranormal de tot Catalunya i la tercera d’Espanya, segons un estudi realitzat a 10.000 persones amb motiu de Halloween. La investigació analitza fenòmens estranys viscuts pels ciutadans, així com pràctiques supersticioses i esotèriques en la població.
Segons els resultats, un 32% dels tarragonins afirma haver experimentat algun fet paranormal, fet que representa gairebé un terç de tots els casos registrats a Catalunya. Només Toledo (34,1%) i Jaén (32,8%) superen a la província al rànquing estatal.
Entre els fenòmens més habituals, els enquestats esmenten sensacions de ser observats, sorolls inexplicables, canvis bruscos de temperatura, objectes que es mouen sols o aparicions de siluetes humanes.
Més enllà del paranormal, Tarragona figura entre les províncies més supersticioses. El 30,6% dels seus habitants es defineix com a supersticiós, i un 45,4% repeteix rituals esotèrics «per precaució» encara que no es considerin supersticiosos. Això inclou pràctiques com consultar el tarot, demanar desitjos a les estrelles, tocar ferro o evitar passar per sota d’escales obertes.
El rànquing de supersticions més comunes a Tarragona mostra que les bruixes i curanderes, els desitjos a l’univers i el tarot són les tres pràctiques més freqüents, seguides per la ouija, trencar miralls o menjar el raïm de la sort a la Nit de Cap d’Any.
L’informe, elaborat pel comparador i pàgina d’informació sobre seguretat en casinos Casino.org, subratlla la importància d’aquestes creences i rituals en la vida quotidiana dels ciutadans. Amb motiu de Halloween, Tarragona es consolida com un lloc on el misteri i la superstició formen part de la seva identitat cultural.