Meteorologia
El Meteocat eleva a taronja l'alerta a Tarragona per fortes pluges: més de 20 litres en mitja hora
Es preveu que les comarques més afectades siguin el Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest dimarts al matí l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, amb afectacions especialment rellevants a les comarques de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.
L’avís s’estén des d’aquest dimarts a les 08:00 h. fins dijous a les 02:00 h., i preveu la possibilitat de precipitacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, un llindar que pot comportar inundacions puntuals i diferents incidències.
El grau màxim de perill assignat pel Meteocat és de nivell taronja -perill alt-, sobretot durant aquest dimarts a la tarda, entre les 12.00 h. i les 18.00 h., quan les pluges més intenses es concentraran a les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès.
D’altra banda, altres comarques de la demarcació es troben en alerta groga -que indica perill moderat-. Es tracta del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Tarragonès i la Conca de Barberà, on també s’espera que plogui, però amb menor intensitat.