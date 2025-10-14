Successos
Tallada la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per un atropellament
Estan afectades les línies R13, R14, R15, R16, R17 i RT2
La circulació dels trens regionals del sud està interrompuda aquest dimarts entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders a causa d’un atropellament, segons ha informat Renfe.
La incidència afecta les línies R13, R14, R15, R16, R17 i RT2, que connecten diverses localitats de les comarques tarragonines amb Barcelona i Lleida. Tècnics d’Adif i equips d’emergència treballen a la zona per restablir la circulació el més aviat possible.