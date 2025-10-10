Viral
Tarragona situa dos hospitals entre els millors d'Espanya, segons el rànquing BSH 2025
Els premis avaluen diferents indicadors de qualitat i eficiència en àrees com la cirurgia, urgències o UCI
L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Clínica Terres de l’Ebre han estat reconeguts entre els millors centres sanitaris del país, segons els resultats de la setena edició dels Premis Best Spanish Hospitals (BSH). Ambdós destaquen per la seva qualitat en processos mèdics i assistencials, dins de les seves respectives categories.
En total, 19 hospitals catalans han estat guardonats en aquesta edició dels premis, que avaluen diferents indicadors de qualitat i eficiència en àrees com la cirurgia, atenció maternoinfantil, urgències, UCI i processos metges generals. D’aquests, 15 pertanyen al sistema públic o concertat de salut de Catalunya.
Catalunya i Madrid se situen al capdavant en nombre de centres reconeguts, encara que el cas català destaca per una distribució més equilibrada a nivell territorial. Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han tingut representació en aquesta edició.
Entre els centres premiats figuren hospitals d’alta tecnologia com el Sant Joan de Déu de Barcelona o l’Hospital de Sant Pau, així com centres comarcals com el de Mollet, Figueres, Viladecans o Sant Celoni. En l’àmbit privat, han destacat centres com la Clínica Corachan o el Sagrat Cor pels seus resultats en processos quirúrgics i mèdics.
L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Clínica Terres de l’Ebre, situada a Tortosa han estat distingits pels seus rendiments en processos generals. Aquests reconeixements posen de relleu la qualitat assistencial més enllà de l’àrea metropolitana i subratllen la importància de comptar amb centres ben equipats i gestionats a tot el territori.
Els Premis BSH s’han consolidat com un dels principals sistemes d’avaluació independent del sistema hospitalari espanyol. Les seves anàlisis es basen en dades reals d’activitat assistencial i qualitat clínica, permetent una comparació objectiva entre centres amb perfils similars.