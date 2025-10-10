Viral
Una aurora boreal podria veure’s des de Tarragona: les zones on observar aquest fenomen
Els llocs amb millor potencial per observar-les són les zones altes i allunyades de contaminació lluminosa
Tarragona podria ser un dels llocs des dels quals es vegi una aurora boreal aquest mes d’octubre, gràcies a les tempestes solars previstes a Espanya per a la setmana del 20 al 29. Amb un índex geomagnètic Kp 6, aquestes condicions podrien permetre que el fenomen arribi a observar-se, encara que de forma tènue, en latituds inusualment baixes.
Dins de la província, els llocs amb millor potencial per observar aquest fenomen són les zones altes i allunyades de contaminació lluminosa. Per exemple, les muntanyes de Prades, el Parc Natural dels Ports i la serra de Montsant com a candidats, per tenir cel net i una menor densitat de nuclis poblacionals propers.
Perquè l’aurora sigui visible es requereixen una confluència de factors favorables: un cel lliure de núvols, absència de lluna brillant, poca contaminació lluminosa i orientació cap al nord o nord-est. Les nits sense lluna o amb lluna creixent ofereixen millor contrast per distingir-les. A més, la tempesta geomagnètica ha de ser prou intensa per “expandir” l’oval auroral cap a latituds baixes.
L’any passat ja es van observar aurores boreals des de la demarcació de Tarragona sota condicions excepcionals, ja que el cel de Prades va captar imatges de llums morades i verdes, visibles fins i tot a simple vista en alguns punts del Camp de Tarragona.
Els experts adverteixen que 2025 i 2026 continuaran caracteritzats per una activitat solar inusualment elevada, fet que multiplica les probabilitats de noves tempestes geomagnètiques capaces de produir aurores des de latituds més baixes de l’habitual.
Així doncs, encara que no hi ha garantia, la setmana del 20 al 29 d’octubre són dates a vigilar de prop per a aquells que desitgin mirar al cel a la recerca d’aquest inusual espectacle a Tarragona.