Una nova DANA arriba a Tarragona: es diu Alice i podria deixar fortes pluges en els propers dies

Segons l’Aemet, amb l’arribada d’Alice, es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en quatre hores

Imatge d’arxiu d’un episodi de pluja a Reus.

Imatge d’arxiu d’un episodi de pluja a Reus.Gerard Martí

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha nomenat la primera DANA (depressió aïllada en nivells alts) d’impacte de la temporada, amb el nom d’Alice, i que provocarà xàfecs molt forts i persistents en zones de l’est peninsular, entre elles Tarragona, i les Balears durant els propers dies.

Segons l’Aemet, Alice deixarà tempestes localment intenses i acumulacions de «pluges significatives en curts períodes de temps» durant els propers dies, sobretot a partir de dijous quan es podran acumular fins a 100 litres per metre quadrat en quatre hores en algunes zones.

En el cas de Tarragona, s’espera que la DANA arribi aquest mateix dijous i que les pluges siguin freqüents fins a principis de la setmana que ve. De fet, segons l’Aemet, la probabilitat de pluja a la província per al dijous és del 100%, per al divendres del 85%, per al dissabte del 80%, per al diumenge del 95%, per al dilluns del 75% i per al dimarts del 55%.

Des de l’Agència de Meteorologia recomanen «extremar les precaucions» i mantenir-se informat dels avisos meteorològics en vigor a través del seu web oficial i la seva aplicació mòbil, on s’actualitzen els informes i alertes en temps real.

Alice és el nom de la primera de les borrasques d’impacte d’aquesta temporada, que mantindrà pròximament en alerta a territoris com Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears, on dijous podran acumular-se fins a 100 litres en quatre hores en algunes zones.

El nomenament de les DANA amb gran impacte, una cosa que fins ara no es feia i que Aemet va anunciar ahir dilluns que començaria a fer, ajudarà a identificar el risc associat a les mateixes que no sempre és extrem sinó que varia d’unes a les altres.

Alice és la primera DANA de gran impacte nomenada pel Grup Sud-oest Europeu, al qual pertany Aemet, durant la temporada 2025-2026 i que està format pels Serveis Meteorològics Nacionals de Portugal (IPMA), França (Météo-France), Bèlgica (RMI), Luxemburg (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) i Espanya.

