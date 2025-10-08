Meteorologia
Una nova DANA arriba a Tarragona: es diu Alice i podria deixar fortes pluges en els propers dies
Segons l’Aemet, amb l’arribada d’Alice, es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en quatre hores
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha nomenat la primera DANA (depressió aïllada en nivells alts) d’impacte de la temporada, amb el nom d’Alice, i que provocarà xàfecs molt forts i persistents en zones de l’est peninsular, entre elles Tarragona, i les Balears durant els propers dies.
Segons l’Aemet, Alice deixarà tempestes localment intenses i acumulacions de «pluges significatives en curts períodes de temps» durant els propers dies, sobretot a partir de dijous quan es podran acumular fins a 100 litres per metre quadrat en quatre hores en algunes zones.
En el cas de Tarragona, s’espera que la DANA arribi aquest mateix dijous i que les pluges siguin freqüents fins a principis de la setmana que ve. De fet, segons l’Aemet, la probabilitat de pluja a la província per al dijous és del 100%, per al divendres del 85%, per al dissabte del 80%, per al diumenge del 95%, per al dilluns del 75% i per al dimarts del 55%.
Des de l’Agència de Meteorologia recomanen «extremar les precaucions» i mantenir-se informat dels avisos meteorològics en vigor a través del seu web oficial i la seva aplicació mòbil, on s’actualitzen els informes i alertes en temps real.
Alice és el nom de la primera de les borrasques d’impacte d’aquesta temporada, que mantindrà pròximament en alerta a territoris com Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears, on dijous podran acumular-se fins a 100 litres en quatre hores en algunes zones.
El nomenament de les DANA amb gran impacte, una cosa que fins ara no es feia i que Aemet va anunciar ahir dilluns que començaria a fer, ajudarà a identificar el risc associat a les mateixes que no sempre és extrem sinó que varia d’unes a les altres.
Alice és la primera DANA de gran impacte nomenada pel Grup Sud-oest Europeu, al qual pertany Aemet, durant la temporada 2025-2026 i que està format pels Serveis Meteorològics Nacionals de Portugal (IPMA), França (Météo-France), Bèlgica (RMI), Luxemburg (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) i Espanya.