Bitllets des de 9 euros per viatjar de Tarragona a Madrid o Saragossa amb Ouigo
La promoció, que es posarà en marxa aquest dijous, estarà disponible a través de la seva aplicació mòbil i al web
La companyia d’alta velocitat OUIGO obrirà aquest dijous a les 10:00 hores una nova campanya de venda de bitllets des de 9 euros, que permetran viatjar a qualsevol dels seus 15 destins entre el 14 de desembre de 2024 i el 2 d’agost de 2026. La promoció estarà disponible a través de la seva aplicació mòbil i al web oficial, facilitant la planificació de viatges amb molta antelació, just quan ja es coneixen els dies festius del proper any.
Entre les rutes incloses destaca la connexió entre Madrid i Barcelona, que compta amb 12 serveis diaris, 8 d’ells amb parada a Saragossa i també a l’estació del Camp de Tarragona. Així doncs, els usuaris que vulguin viatjar des de l’estació tarragonina a Saragossa o Madrid ho podran fer des de 9 euros.
Així mateix, OUIGO ha reforçat en els últims mesos la seva xarxa de trajectes afegint noves freqüències en les rutes cap a Sevilla, Màlaga i Múrcia, fet que suposa un augment del 14 % en el nombre total de places disponibles respecte a l’any anterior.
Les tarifes promocionals es mantenen amb preus competitius: 9 euros per a adults, 7 euros per a menors de 14 anys i gratuït per a nens de fins a 3 anys si viatgen en braços. A més, els usuaris poden afegir el servei OUIGO Plus per 9 euros addicionals, que inclouen seient XL, una maleta extra i accés a contingut digital durant el trajecte.
Des de la seva arribada a Espanya el 2021, OUIGO ha apostat, en diverses ocasions, per dur a terme campanyes puntuals de preus baixos. En anteriors ocasions, els bitllets més econòmics es van esgotar en qüestió de minuts, per la qual cosa s’espera una alta demanda també en aquesta nova convocatòria.
Gràcies a aquesta oferta, serà possible viatjar a preus reduïts a ciutats com Madrid, Barcelona, Saragossa, Tarragona, València, Alacant, Elx, Múrcia, Còrdova, Sevilla, Màlaga o Albacete, consolidant així una xarxa cada vegada més àmplia i accessible per als viatgers.