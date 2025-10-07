Viral
Els cinc pobles que has de visitar per dir que coneixes Tarragona
La província amaga autèntiques joies que ofereixen història, arquitectura, naturalesa i tradició
Encara que Tarragona pot arribar a quedar en un segon pla davant destins més coneguts de Catalunya com Barcelona o la Costa Brava, la província amaga autèntiques joies que, més enllà de PortAventura, ofereixen història, arquitectura, naturalesa i tradició. La revista Viajar ha destacat cinc pobles que hauries de conèixer per poder dir que has explorat Tarragona.
Reus
Reus, famosa pel seu vermut i per ser el lloc de naixement d’Antoni Gaudí, ofereix una experiència única per als amants del modernisme. Encara que la ciutat no disposa d'obres del propi Gaudí, els seus carrers estan plens d’edificis modernistes, i en cada un es pot trobar una placa daurada amb informació sobre l’obra, l’arquitecte i l’any d’edificació.
La Ruta del Modernisme és una de les millors maneres de descobrir els secrets arquitectònics de la ciutat. A la plaça del Mercadal destaca la Casa Navàs, dissenyada per Lluís Domènech i Montaner, un dels arquitectes més rellevants de l’època, conegut per la seva feina a l’Hospital de Sant Pau i al Palau de la Música a Barcelona.
Cambrils
Cambrils, amb el seu encantador passeig marítim, és el lloc perfecte per a gaudir d’un dia de relax. De fet, el municipi és ideal per prendre alguna cosa abans de menjar o gaudir d’un gelat a la tarda.
El port i la brisa del mar fan d’aquest petit poble costaner un destí ideal per a passejos tranquils, especialment quan arriba el bon temps. Cambrils és famós per la seva gastronomia, i no és estrany que entre tapa i tapa, un acabi menjant en aquest pintoresc poble.
Montblanc
Coneguda pel seu impressionant llegat medieval, Montblanc és una de les ciutats més fascinants de la província. Envoltada per una muralla medieval del segle XVI, moltes de les seves cases estan construïdes utilitzant restes arqueològiques i parts de la mateixa muralla.
Es creu que la famosa llegenda de Sant Jordi té lloc en aquest poble. Cada any, durant la setmana del 23 d’abril, s’organitza una fira medieval que transporta als visitants al passat, convertint-se en una de les celebracions més destacades de la regió.
Poblet
El Monestir de Santa María de Poblet, Patrimoni de la Humanitat, és un dels monestirs cistercencs més grans i més ben conservats d’Europa. Fundat al segle XII, aquest impressionant monument és l’ànima de Poblet.
Envoltat de muntanyes i boscos, ofereix vistes espectaculars, especialment a la tardor, quan l’entorn natural es vesteix de colors càlids. Poblet és el lloc perfecte per a aquells que busquen una barreja d’història, cultura i naturalesa en un únic lloc.
Prades
Prades és la barreja perfecta entre un poble pintoresc i naturalesa. Famós pels seus edificis de pedra vermella i el seu entorn muntanyós, aquest poble està ubicat a la Serra de Prades, un lloc ideal per als amants del senderisme i el ciclisme. El Poble Vell, el seu nucli antic, ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i és un lloc ideal per passejar i gaudir de l’arquitectura medieval.
El Mirador de les Crestes és un dels punts més impressionants de la zona, des d’on es poden veure unes vistes privilegiades. Durant l’hivern, Prades es converteix en un destí popular a causa de les seves freqüents nevades, encara que també és un lloc perfecte per explorar a l’estiu, amb rutes i pantans per a gaudir de l’aigua.