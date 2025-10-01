Societat
Cinc pobles de Tarragona amb paisatges de pel·lícula per a una escapada a la tardor
La tardor és una de les millors estacions per descobrir l’interior de la província de Tarragona
La tardor és una de les millors estacions per descobrir l’interior de la província de Tarragona. Localitats com Porrera, Montblanc, Prades, Horta de Sant Joan i Siurana ofereixen una combinació de naturalesa, patrimoni i paisatges de pel·lícula que conviden a una escapada perfecta en aquesta època de l’any.
Porrera, al cor del Priorat, és un poble envoltat de vinyes que produeixen alguns dels vins més reconeguts de Catalunya. Aquest municipi conserva un encant rústic amb les seves cases de pedra i rellotges de sol antics. A la tardor, és l’escenari ideal per a rutes enològiques, tastos i passejos entre vinyes.
Montblanc, capital de la Conca de Barberà, presumeix de tenir el recinte emmurallat més extens i més ben conservat de Catalunya. Les seves muralles medievals envolten un centre històric ple de carrerons, esglésies gòtiques i places tranquil·les. Amb menys visitants i temperatures més suaus a la tardor, explorar les seves torres i merlets es converteix en una experiència molt més íntima i agradable.
En ple Baix Camp, Prades destaca pel color vermellós dels seus edificis, fruit de la pedra local que li dona el sobrenom de “la vila vermella”. Situada al Parc Natural de les Muntanyes de Prades, a gairebé 1.000 metres d’altitud, aquesta vila medieval combina patrimoni, bona gastronomia i un entorn natural excepcional. A la tardor, els seus boscos es cobreixen de colors càlids i són un paradís per als aficionats als bolets i al senderisme.
A la Terra Alta, Horta de Sant Joan s’alça sobre un turó amb vista al Parc Natural dels Ports. El seu nucli antic medieval, els seus carrers empedrats i la seva connexió amb Picasso, que va trobar aquí inspiració per a la seva obra, li donen un caràcter artístic i únic. Les rutes de muntanya i els paisatges tardorals que envolten el poble converteixen cada passeig en una postal.
Finalment, Siurana ofereix una de les panoràmiques més impactants de tota la Costa Daurada. Aquest petit nucli del Priorat s’assenta sobre un cingle amb vistes a l’embassament i les muntanyes que l’envolten. Els seus carrerons, les ruïnes del castell i la seva església romànica transporten el visitant a una altra època. El contrast entre el blau de l’aigua i els colors tardorals de l’entorn el converteixen en un destí de somni tant per a senderistes com per a escaladors.