Societat
Els pobles de Tarragona on millor es viu segons l’Idescat
En tots els casos, es tracta de petits municipis de l’interior, alguns amb menys de 500 habitants
Renau és el municipi de Tarragona amb el nivell socioeconòmic més elevat, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a l'Índex Socioeconòmic Territorial (IST) de 2022. Aquesta petita localitat del Tarragonès, amb poc més d’un centenar d’habitants, encapçala el rànquing comarcal amb una puntuació de 124,1, per sobre de la mitjana catalana, que se situa en 100 punts.
Després de Renau, els municipis amb millors indicadors socioeconòmics a la província són Almoster (123,2), la Masó (120,2), Capafonts (119,8), Arbolí (116,4) i la Vilella Alta (116,1). En tots els casos, es tracta de petits municipis de l’interior, alguns amb menys de 500 habitants, que presenten una combinació favorable de renda per càpita, baix atur i un nivell formatiu relativament alt.
L'Índex Socioeconòmic Territorial és una eina creada per l’Idescat que permet resumir en un únic valor diferents factors clau del benestar econòmic i social d’una població: el nivell d’ingressos, la formació acadèmica, la situació laboral i la proporció de població immigrant. La mitjana s’estableix en 100 punts, fet que permet comparar fàcilment el nivell relatiu de cada municipi o comarca.
Aquest indicador s’ha convertit en una eina fonamental per a les administracions a l’hora de dissenyar polítiques públiques més ajustades a la realitat de cada territori. En identificar els municipis amb majors o menors nivells socioeconòmics, l’IST ajuda a planificar millor la inversió pública, les estratègies de desenvolupament local i les actuacions prioritàries en àmbits com l’educació, l’ocupació o els serveis socials.