Ajuts
L'ACA atorga 18 subvencions a municipis tarragonins per pal·liar la sequera
En total s'han repartit més de 830.000 euros per a obres i vehicles cisterna
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aportarà 18 subvencions entre municipis del Camp de Tarragona que han patit efectes greus derivats de la sequera. En total, s’atorgaran més de 830.000 euros en ajuts per dur a terme obres de reparació i construcció de projectes que ajudin a portar l’aigua als municipis. Part dels ingressos també es derivaran de la necessitat de l’arribada de camions cisterna a certs municipis, que encara esperen connexions amb la xarxa catalana d’aigües o solucions per potabilitzar l’aigua del municipi.
Les comarques més beneficiades per les subvencions han estat, directament, algunes de les més afectades. Set de les divuit ajudes atorgades les rebrà la Conca de Barberà que ha patit alguns dels casos més crítics arran de la sequera. L’Espluga de Francolí és un dels casos destacats, després de més de dos anys (entre 2022 i 2024) depenent de camions cisterna a causa de les situacions delicades per l’augment de les temperatures. En el seu cas, tot i que la situació no és tan extrema gràcies a la connexió amb la xarxa catalana d’aigües iniciada l’any passat, rebrà l’ajut més elevat amb 100.000 euros. S’utilitzarà, segons l’informe, per continuar assistint amb camions certes zones del municipi. Altres localitats de la Conca com Pira (95.417 euros), Llorac (7.259 euros), Piles (16.522 euros), Forès (14.831 euros), Passanant i Belltall (46.524 euros) o Vimbodí i Poblet (50.080 euros) també rebran l’assistència econòmica de l’ACA.
Altres situacions
El Baix Camp també serà un dels grans beneficiats d’aquest paquet de subvencions. Les afectacions dels últims tres anys també han mantingut a diversos municipis en situacions crítiques. Del pressupost total, gairebé un terç s’invertirà en municipis d’aquesta comarca. Alforja (139.000 euros) i Botarell (100.000 euros) han obtingut els ajuts més destacables seguint la seva necessitat de camions cisterna i obres de potabilització de pous i d’abastiment. L’Ajuntament d’Alforja també va solucionar el gruix de les problemàtiques l’any passat gràcies a la instal·lació d’una planta desnitrificadora per purificar l’aigua de la zona. Actualment, però, la zona continua depenent de l’abastiment d’aigua en camions per a continuar pal·liant els efectes de la sequera de cara a l’any vinent. Colldejou (4.177 euros), Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (16.797 euros) i Riudecols (86.002 euros) també han rebut ajuts per resoldre afectacions actuals o per a dur a terme accions de prevenció de cara al 2026.
A la comarca del Priorat, Falset (30.222 euros) i Lloar (23.288 euros) també alleujaran les seves situacions de sequera. En el cas de Falset, les seves millores de subministrament d’aigua més recents han estat aquest setembre que han permès l’abastiment de gran part del nucli urbà del municipi. L’Alt Camp ha estat l’últim receptor d’aquestes subvencions, en el seu cas arribant a Querol invertint en una obra de subministrament per valor de 310 euros.
Conca de Barberà
