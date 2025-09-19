Medi Natural
Ecologistes proposen crear «espais segurs» al riu Francolí per garantir la supervivència de l'anguila
L'entitat demana a les administracions reaprofitar l'aigua residual i bombejar-la al tram final del riu
L'entitat Ecologistes en Acció proposa crear «espais segurs» al riu Francolí per protegir la població d'anguila europea, una espècie en perill crític d'extinció a escala mundial. Així, insten a les administracions a reaprofitar l'aigua residual de la depuradora mitjançant tractament terciari per després bombejar-la al tram final del riu a Tarragona. D'aquesta manera, demanen que s'asseguri un cabal ecològic durant tot l'any.
La competència administrativa d'una obra com aquesta és de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que segons l'entitat, «veu amb bons ulls» el projecte, si bé queda pendent planificar qui n'assumiria els costos. L'entitat assenyala que la població d'anguila a Tarragona és una de les més significatives a tot Catalunya.
Els ecologistes alerten que l'extracció d'aigua a través dels pous confrontants amb el riu Francolí destinats a regadiu impedeix que les anguiles arribin a la mar, ja que la llera del riu queda sec i els animals moren. Segons l'entitat, el projecte proposat asseguraria la connexió entre l'aigua del riu i de la mar durant tot l'any, un escenari que potenciaria la supervivència de l'anguila europea. El president de l'entitat a Tarragona, Víctor Álvarez, ha afegit que la reutilització d'aigües residuals mitjançant tractament terciari també beneficiaria al conjunt de l'entorn natural del Francolí.
Ara per ara, calculen que la producció de l'EDAR és de 12 hm³ anuals i demanen que la meitat, que actualment s'aboca a la mar, se sotmeti a un tractament terciari i es bombegi quatre quilòmetres riu amunt. Es tracta d'una aportació que suposaria 200 litres per segon de mitjana durant tot l'any, una quantitat que asseguren que garantiria el trànsit continu d'exemplars.
Així, insten a les administracions competents a treballar plegats i impulsar aquest projecte, el qual qualifiquen d'«ambiciós» tant per a l'entorn com per a la ciutat. De moment, ja han tingut primeres converses amb l'ACA, que «veu amb bons ulls» la proposta. Alhora, Ecologistes en Acció assenyala que la voluntat política pot ser clau en aquesta iniciativa, i insisteix que la despesa energètica del bombeig seria «molt reduïda», donat l'escàs desnivell existent al tram final del Francolí.
Si bé l'entitat no té constància del nombre d'exemplars d'anguila europea que hi ha en aquesta zona, apunten que es tracta d'una de les poblacions més nombroses a Catalunya d'aquesta espècie en extinció a escala mundial.