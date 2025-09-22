Divulgació
Torna la gran festa de la sostenibilitat
El Museu Terra de l’Espluga de Francolí celebrarà la setena edició del [FES], Festival
d’Educació per la Sostenibilitat, els dies 3 i 4 d’octubre amb la tradicional jornada per a famílies
El Festival d’Educació per la Sostenibilitat és una festa. L’organitza el Museu Terra de la Fundació Carulla, situat a l’Espluga de Francolí, i té com a eix central el que resa el nom –l’educació en la sostenibilitat–, però des d’una mirada àmplia, que abasta les arts, la creativitat i l’aprenentatge.
Tot plegat s’articula a través de dues jornades: una de professional el divendres 3 d’octubre, centrada en l’audiovisual com a eina per abordar reptes globals; i una de familiar, el dissabte 4 d’octubre, dissenyada per a totes les edats amb activitats lúdiques i creatives.
Enguany el [FES] Professional, d’inscripció gratuïta, està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i consta de 5 hores: 4 hores de forma presencial el 3 d’octubre i 1 hora de treball autònom. S’adreça a professorat d’educació primària i secundària i, en aquesta edició, girarà al voltant de l’audiovisual com a eina per tractar els reptes vinculats a la sostenibilitat.
El [FES] Familiar, per la seva banda, té un preu de 5 € (amb entrada gratuïta per als menors de 3 anys), i amb aquesta entrada es pot accedir a tots els actes (per bé que els tallers tenen aforament limitat i cal inscriure-s’hi un cop es té l’entrada). El programa combina aprenentatge i entreteniment, i inclou activitats per a totes les edats, des de nadons fins a adults. Així, en l’edició d’aquest any hi ha propostes com l’espectacle teatral El primer viatge (3-8 anys), l’espai lúdic Juguem amb la natura (0-6 anys) i Tallers creatius de reciclatge artístic, Cuina amb plantes silvestres o el rítmic Drum Circle. També s’hi podran veure l’espectacle de titelles Bon profit!, el concert familiar amb Els Atrapasomnis i els tallers Bategant aigua i Conreant futur, oferts per Còdol Educació i que formen part del programa educatiu del Museu.
Enguany, a més, hi haurà una entrada especial per als actes que es faran a partir de les 19 h, pensats especialment per a un públic juvenil i adult. Amb aquesta entrada, que té un preu de 3€, es podrà accedir a l’espectacle d’arts escèniques Habitant llaços i al monòleg de l’humorista Godai Garcia.
La programació completa, així com les entrades ja es poden trobar a la plana web www.museuterra.cat.