Calafell repararà un dipòsit d'aigua que provoca pèrdues de 22.000 euros l'any
L'empresa municipal demana una intervenció urgent a causa de pèrdues diàries de 110 metres cúbics d'aigua
La situació crítica del dipòsit de la Masia la Font de Calafell ha portat a l’empresa municipal de serveis (CEMSSA) a una situació d’urgència. La gran varietat de problemes que presenta el recinte ha estat el motiu per impulsar un projecte que planteja la seva impermeabilització i divisió en compartiments, facilitant tots els serveis de reparació i distribució que es duen a terme a través d’aquest. Els principals problemes que justifiquen la demanda d’una reparació, segons l’empresa, són les grans pèrdues diàries d’aigua. L’informe, concretament, esmenta la fuita de 110 metres cúbics d’aigua diaris, que comporten cada any gairebé 22.000 euros en aigua comprada al Consorci d’Aigües.
El dipòsit té actualment 4.000 metres cúbics de capacitat d’emmagatzematge i ja va impermeabilitzar-se l’any 1998. Malgrat el manteniment, els pins que rodegen el recinte han provocat que les arrels s’hagin introduït a través de les fissures existents al llarg del temps. Segons indiquen els informes, ara les esquerdes són apreciables i acumulen grans cabelleres que produeixen pèrdues importants.
Entre les principals dificultats també s’hi troba la constitució del dipòsit, construït amb formigó armat, que conté una única cambra. Aquesta característica obliga CEMSSA a dur a terme talls d’aigua cada cop que s’efectua alguna operació, com una reparació que requereix el seu buidatge o la seva neteja. La constitució d’una sola cambra deixa sense alternatives a l’empresa municipal de serveis, que expressa la «incomoditat i els riscos» que comporta comunicar talls sovint.
D’aquesta manera, justifiquen la «necessitat de reparar el dipòsit» per assegurar l’estalvi d’aigua i «facilitar les labors de manteniment i explotació futures» en el que consideren una situació crítica. Els primers passos per impulsar el nou projecte van dur-se a terme el desembre del 2024, però ara s’espera l’inici de l’execució.
Per tal d’evitar talls o inconveniències, CEMSSA ha demanat explícitament a l’empresa constructora que accepti les obres del projecte un termini de sis mesos. En l’informe presentat, a més, critiquen que el dipòsit actual no compleix els criteris tècnic-sanitaris, ja que «en cas de remodelacions, s’hauria de comptar amb dos vasos sempre que es pugui», i l’actual de cambra única és insuficient.
El pressupost total del projecte serà de gairebé 331.000 euros (IVA inclòs), que l’empresa pagarà en quotes mensuals. La situació ha estat declarada d’urgència per a l’empresa de serveis, que ha valorat justificat la importància del projecte després d’anunciar que no disposa de mitjans materials ni humans per cobrir les reparacions. Ara, buscaran una empresa externa que porti a terme les obres en el termini estimat i materialitzar les reparacions.
El dipòsit de la Masia la Font abasteix un gran sector del municipi, inclòs Calafell poble, La Sínia, Bonanova, Alorda Park i Calafell platja. Els grans danys que han provocat les fissures dins el dipòsit de la Masia la Font han portat els serveis del municipi a presentar mesures urgents davant la gran pèrdua de diners generada en els darrers anys. El projecte també rebrà el suport del consistori, que activarà la partida de Rehabilitacions i obres per completar el pressupost.
S’espera que dins el termini indicat, el recinte pateixi una compartimentació per assegurar l’aturada de talls a les zones veïnes, a més de millorar la impermeabiltizació per evitar intervencions concurrents per part dels serveis municipals. La intenció és augmentar la protecció del dipòsit i eliminar les pèrdues actuals.
