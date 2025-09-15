Policial
Detenen tres homes a Calafell per transportar 2 kg de cabdells de marihuana
Els detinguts van intentar fugir en veure’s sorpresos en un control policial
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Vendrell van detenir dimecres passat a Calafell (Baix Penedès) tres homes de 24, 26 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.
Els fets van succeir pels volts de les 13:35 hores durant un control de pas a l’alçada del punt quilomètric 1190 de la carretera N-340 al terme municipal del Vendrell. Sobtadament els agents van adonar-se de la maniobra del conductor d’un vehicle que retrocedia per tal d’evitar el control i seguidament incorporar-se a la C-32 per acabar fugint en sentit Barcelona.
La patrulla va iniciar d’immediat el seguiment d’aquest vehicle. El conductor va augmentar considerablement la velocitat per intentar fugir, fins que se’l va poder interceptar a la sortida 6 d’aquesta via, a l’alçada de Calafell.
Amb el suport d’una dotació policial, els mossos es van apropar i van constatar que de l’interior, on hi havia tres ocupants, provenia una forta olor a marihuana. Després d’identificar-los van escorcollar el vehicle i al maleter hi van trobar dues bosses d’escombraries que contenien més de 2 quilos de cabdells de marihuana. La droga intervinguda, tindria un valor al mercat il·lícit de les substàncies estupefaents de gairebé 3.900 euros.
Aquestes detencions s’emmarquen en la prevenció que els mossos fan al territori i que, entre d’altres, compten amb controls que es fan de forma recurrent per prevenir tot tipus de delictes.
Els agents van traslladar el vehicle a dependències policials i van detenir els tres homes, els quals van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell dijous passat.