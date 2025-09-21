Mobilitat
Les fortes pluges provoquen afectacions en diversos trens amb pas per Tarragona
Rodalies informa de retards que poden superar en alguns casos els 35 minuts
Les intenses pluges d'aquest diumenge han provocat una incidència de la infraestructura de Rodalies al Garraf que provoca afectacions a l'R2sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17.
Arran d'aquest problema, les línies poden patir retards de fins a 35 minuts, segons informa l'operador del servei. De fet, Rodalies també avisa de possibles cancel·lacions.
Així mateix, hi ha demores de més de 20 minuts a la línia R4 en els trens amb origen o destí a Sant Vicenç de Calders i amb origen o destí a Manresa. A l'R11, els trens han de circular per via única per la caiguda d'un arbre a les vies.