Meteorologia
Protecció Civil demana «molta prudència» per la intensificació de les tempestes a tot el país
El Servei Català del Trànsit demana precaució en els desplaçaments i està especialment «preocupat» per l'AP-7
Protecció Civil ha demanat aquest diumenge «molta prudència» per la intensificació de les tempestes aquest diumenge arreu del país. La cap del servei d'emergències del Cecat, Montse Font, ha avisat que les pluges seran «intenses i locals» i ha advertit que poden comportar crescudes sobtades de rius, afluents o barrancs.
Font ha demanat que es limitin les activitats a l'aire lliure i ha explicat que estan en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per analitzar la situació de les diverses conques. El Servei Català del Trànsit (SCT) demana precaució en els desplaçaments i està especialment «preocupat» per l'AP-7, on amb pluja no es podran obrir carrils addicionals.
Protecció Civil ha explicat que les pluges poden afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya, però que preocupen especialment la zona metropolitana -sobretot els trams dels Vallesos de l'AP-7-, les comarques de Girona o les Terres de l'Ebre.
Camp de Tarragona
Alerta taronja per pluges intenses a Tarragona aquest diumenge
Marta Omella
Les autoritats estaran també pendents de les crescudes del Besòs i el Llobregat. Els ajuntaments estan avisats des de divendres del risc de pluja intensa i alguns ja aplicaran restriccions, especialment a l'hora d'acostar-se o circular per zones fàcilment inundables, com passos baixos o propers a rius o rieres.
Risc de més de 40 litres en mitja hora a gran part de Catalunya
Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronostica que aquest diumenge a la tarda les tempestes poden superar els 40 litres en 30 minuts a la major part de Catalunya. Les zones on pot haver-hi més intensitat són les comarques de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona sud i del nord-est de Catalunya. Malgrat tot, pot ploure a qualsevol punt amb certa intensitat. Els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, així com de ratxes fortes de vent o esclafits. De forma local es podran acumular més de 50 litres. Fins a les 13 hores, sobresurten els 48,7 litres de la Pobla de Segur, els 43,7 litres de Tremp, els 40,9 litres de Lladurs -36,8 dels quals en 30 minuts- o els 40,2 litres d'Oliana, segons les estacions automàtiques del Meteocat.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 hores un total de 25 trucades que han generat 18 expedients relacionats amb l'episodi de precipitacions intenses. La majoria han estat des del Moianès (24%), el Pallars Sobirà (16%) i el Berguedà (16%). «Sortosament, tenim poques incidències durant el matí. Bàsicament, han estat trucades per alertar de petites esllavissades de roques o pedres en carreteres secundàries del Pirineu», ha precisat la cap del CECAT.
Afectacions als rius i afluents de Girona i a la zona dels barrancs de Tortosa
Pel que fa a les conques de rius, tant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com la Conca Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) continuen fent seguiment de les estacions de vigilància i aniran emetent els avisos corresponents. La CHE està fent especial seguiment a la zona dels barrancs de Tortosa, on preveuen crescudes a partir de la tarda. També poden veure's afectats afluents més petits de la zona del Pirineu. Per la seva banda, l'ACA preveu afectacions a pràcticament qualsevol riu i afluent de les comarques de Girona, així com el tram baix del Besòs, que ja està en prealerta.
El Servei Meteorològic preveu que a partir de mitjanit l'episodi de pluges fortes tendeixi a minvar, però dilluns poden repetir-se xàfecs i tempestes amb menys intensitat. També dilluns hi haurà una baixada de les temperatures notable arreu del territori.