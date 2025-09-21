Meteorologia
La Confederació de l’Ebre manté l’avís per possibles crescudes en barrancs i lleres menors
L’organisme ha intensificat la vigilància davant dels avisos de l’Aemet per possibles tempestes i pluges intenses de fins 30 litres per metre quadrat en una hora
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre manté aquest diumenge l’avís per possibles crescudes en barrancs i lleres menors per la previsió tempestes i pluges intenses en part de la conca.
Aquest diumenge les comunitats en les poden produir-se les pluges i tempestes més intenses durant tota la jornada que podrien derivar en crescudes són Navarra, Aragó, Catalunya (Lleida i Tarragona) i la Comunitat Valenciana (interior nord de Castelló).
L’organisme de conca ha intensificat la vigilància davant dels avisos taronges i grocs de l’Aemet per possibles tempestes i pluges intenses de fins 30 litres per metre quadrat en una hora al Pirineu i Prepirineu d’Osca i Lleida, Fossa d’Osca, prelitoral i litoral sud de Tarragona i interior nord de Castelló, i de fins 20 litres en el centre i nord de Navarra, Cinco Villas, sud d’Osca, Baix Aragó, sud de Lleida, vall d’Aran i en la depressió central de Tarragona.
La Confederació de l’Ebre recomana a la ciutadania estar atenta a l’evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques en l’Agència Estatal de Meteorologia (www.aemet.es), del Sistema Automàtic d’Hidrològica de l’Ebre (https://www.saihebro.com/) i de la seua pàgina web (https://www.chebro.es/) i, en el seu cas, les recomanacions dels Serveis de Protecció Civil.