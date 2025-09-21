Diari Més

La Confederació de l’Ebre manté l’avís per possibles crescudes en barrancs i lleres menors

L’organisme ha intensificat la vigilància davant dels avisos de l’Aemet per possibles tempestes i pluges intenses de fins 30 litres per metre quadrat en una hora

Imatge del riu Ebre crescut en una imatge d’arxiu

Imatge del riu Ebre crescut en una imatge d'arxiu

Efe

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre manté aquest diumenge l’avís per possibles crescudes en barrancs i lleres menors per la previsió tempestes i pluges intenses en part de la conca.

Aquest diumenge les comunitats en les poden produir-se les pluges i tempestes més intenses durant tota la jornada que podrien derivar en crescudes són Navarra, Aragó, Catalunya (Lleida i Tarragona) i la Comunitat Valenciana (interior nord de Castelló).

L’organisme de conca ha intensificat la vigilància davant dels avisos taronges i grocs de l’Aemet per possibles tempestes i pluges intenses de fins 30 litres per metre quadrat en una hora al Pirineu i Prepirineu d’Osca i Lleida, Fossa d’Osca, prelitoral i litoral sud de Tarragona i interior nord de Castelló, i de fins 20 litres en el centre i nord de Navarra, Cinco Villas, sud d’Osca, Baix Aragó, sud de Lleida, vall d’Aran i en la depressió central de Tarragona.

La Confederació de l’Ebre recomana a la ciutadania estar atenta a l’evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques en l’Agència Estatal de Meteorologia (www.aemet.es), del Sistema Automàtic d’Hidrològica de l’Ebre (https://www.saihebro.com/) i de la seua pàgina web (https://www.chebro.es/) i, en el seu cas, les recomanacions dels Serveis de Protecció Civil.

