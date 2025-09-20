Meteorologia
Alerta taronja per pluges intenses a Tarragona aquest diumenge
L'AEMET i el Meteocat anuncien xàfecs importants arreu de la demarcació, mentre Protecció Civil activa l'INUNCAT per risc d’inundacions
Diverses comarques tarragonines estaran sota alerta per pluja intensa aquest diumenge, segons informa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
La previsió indica precipitacions generalitzades a gairebé tot el territori, amb intensitat més elevada a la costa tarragonina, on s’ha activat l’alerta taronja a partir de les 12 del migdia i durant la resta del dia.
Abans, des de les 8 del matí, la mateixa zona es troba en alerta groga. Les comarques costaneres afectades per l’alerta taronja són el Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Montsià, i Baix Ebre.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també ha emès avisos per pluja intensa, tot i que la seva alerta taronja és més restringida, afectant només Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Baix Camp, i es preveu que l’alerta finalitzi a les 18 hores.
Segons els serveis meteorològics, les precipitacions poden superar els 40 litres en 30 minuts, amb xàfecs que sovint aniran acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra petita i ratxes fortes de vent. El grau de perill màxim establert és de 4 sobre 6.
Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges que poden ser intenses diumenge a pràcticament qualsevol punt de Catalunya