Successos
Mor una dona ofegada a la platja Mas Mel de Calafell
És la vintena víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la campanya d'estiu
Una dona de 59 anys i veïna de Barcelona ha mort aquest matí ofegada a la platja Mas Mel de Calafell (Baix Penedès). Aquesta és la vintena víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d’estiu.
L’avís al telèfon d’emergències 112 l’han fet els socorristes de la platja a les 11.45 hores. La dona s’hauria indisposat dins l’aigua i la seva filla l’ha tret fins a la sorra, on se li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat tres unitats terrestres, però la persona no ha pogut ser reanimada. Primer al lloc ha arribat la Policia Local i posteriorment hi han acudit patrulles dels Mossos d’Esquadra, que han fet la comunicació a la família.
Extremar precaucions
Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s’observa que algú es troba malament o té dificultats dins l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació.
