Successos
Nou ofegament mortal en una piscina de Cunit
La víctima és una dona de 82 anys
Una dona va morir ofegada aquest diumenge a la tarda en una piscina de Cunit, al Baix Penedès. L’avís es va rebre al telèfon d’emergències 112 a les 19.25 h, alertant que una banyista es trobava inconscient a l’aigua.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi va desplaçar dues unitats terrestres, que van intentar reanimar-la sense èxit. També s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, que han obert diligències per aclarir les circumstàncies de l’ofegament.
Amb aquesta víctima, ja són quatre les persones que han perdut la vida a Catalunya en piscines des de l’inici de la campanya de bany el passat 15 de juny.
Des de Protecció Civil de la Generalitat s’insisteix en la necessitat d’extremar les precaucions en espais aquàtics durant l’estiu. Recomanen mantenir una supervisió constant dels infants, seguir les indicacions dels serveis de socorrisme, evitar exposicions prolongades al sol, hidratar-se sovint i entrar a l’aigua de manera progressiva i, si és possible, acompanyats.