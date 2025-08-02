Societat
La família dels dos menors morts a Salou recull fons per repatriar els cossos al Regne Unit
Han recaptat més de 44.000 lliures amb una campanya solidària
La família de la Maya i en Jubs, els dos germans britànics de 13 i 11 anys que van perdre la vida a la platja Llarga de Salou, ha engegat una campanya solidària per fer front a les despeses de repatriació dels cossos i poder-los acomiadar al Regne Unit.
Els fets van tenir lloc durant unes vacances familiars a la Costa Daurada. L’Ameiya i en Ricardo Junior —coneguts afectuosament com Maya i Jubs— van morir ofegats a la platja Llarga de Salou el passat dilluns 29 de juliol, mentre es banyaven al mar.
La iniciativa solidària, sota el títol Help Us Bring Maya and Jubs Home, té com a objectiu recaptar fons per traslladar els cossos al seu país d’origen, per garantir-los un comiat digne.
Amb un objectiu inicial de 15.000 lliures esterlines, la campanya ja ha superat totes les expectatives: en només uns dies ha recaptat 44.456 lliures, una mostra de la gran onada de solidaritat que ha despertat el cas.
«Sabem que cap quantitat de diners pot reparar aquesta tragèdia», diu el missatge de la campanya, «però entre tots podem ajudar a alleujar una part del pes que ara mateix recau sobre la família».