Meteorologia
Arriba l’onada de calor a Tarragona: alerta taronja per temperatures que superen els 40 graus
Protecció Civil preveu que dilluns serà el dia més calorós i activa alerta PROCICAT
Diverses comarques de les províncies de Tarragona i Lleida registren màximes que superen els 40ºC aquest diumenge, unes xifres que també freguen algunes zones de l'interior de Barcelona i de Girona, amb temperatures de fins 39ºC en algun cas, segons dades del Servei Català de Meteorologia (SMC).
Catalunya viu la segona onada de calor aquest estiu, de manera que Protecció Civil manté activa l'alerta PROCICAT per altes temperatures.
Camp de Tarragona
Protecció Civil alerta d’una nova onada de calor que colpejarà Tarragona
ACN
Els termòmetres a les comarques del litoral de Barcelona i de Tarragona registren avui màximes de 32 graus de mitjana, tot i que en el Barcelonès la xifra puja a 34ºC i, al Baix Llobregat, a 36ºC.
A les 18.00 hores, destaquen registres com els 41,9ºC de Vinebre (Ribera d'Ebre) i els 41ºC de Tremp. A Seròs s'ha arribat als 40,9ºC, a Torroja del Priorat s'han assolit els 40,8ºC i al pantà de Riba-roja el termòmetre ha arribat als 40,7ºC.
També hi ha hagut valors per damunt dels 40ºC a Espolla (40,5ºC), el Masroig (40,5ºC), Aldover (40,3ºC) i Albesa (40,3ºC). Són dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya.
Per la seva banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) manté en alerta taronja per calor intensa a gran part de la província de Lleida, així com a algunes comarques interiors de Tarragona i a la zona de l'Empordà.
Protecció Civil manté activa l'alerta per calor intensa a la meitat oest i sud de Catalunya fins a mitjan setmana vinent. Demà dilluns s'espera el pic de la calorada, amb màximes que podran superar els 41ºC a Ponent i a l'interior de les Terres l'Ebre.
En paral·lel, les nits també seran tropicals a gran part del litoral i, durant la propera nit de diumenge a dilluns, els avisos de calor nocturna s'estendran a més comarques, afectant ja tot el litoral i prelitoral català i les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre.
Protecció Civil demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure –incloses les activitats laborals– i persones amb malalties cròniques.
Elevat risc d'incendi
Les altes temperatures porten aparellat un elevat risc d'incendi, de manera que Agents Rurals de la Generalitat han activat el nivell 3 sobre 4 de alerta del pla Alfa a 72 municipis de nou comarques repartides per les províncies de Lleida i Tarragona.
Malgrat les elevades temperatures, el Meteocat espera ruixats al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda poden afectar a punts de l'interior i meitat nord del territori català, d'intensitat feble o moderada o poc abundant, sovint acompanyada de tempesta.
Localment, el servei meteorològic català no descarta que pugui haver pedra o calamarsa, i inclòs que puntualment i hagi pluges de forta intensitat, amb acumulacions abundants d'aigua en les zones indicades.
Camp de Tarragona
Els Bombers reforcen el dispositiu a Tarragona per l’alt risc d’incendi
Efe