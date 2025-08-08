Meteorologia
Protecció Civil alerta d’una nova onada de calor que colpejarà Tarragona
La Ribera d’Ebre i la Terra Alta patiran temperatures extremes a partir de diumenge, amb màximes de fins a 38 °C i nits tropicals al litoral sud
Protecció Civil ha activat aquest divendres al vespre l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor intensa a partir de dissabte a les comarques de Ponent i Pirineu Occidental i que s’allargarà, almenys, fins a mitjans de la setmana vinent. Es tracta de la segona onada de calor de l’estiu.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que dissabte a partir del migdia es preveu que se superin alguns llindars de calor a les comarques de Ponent i Pirineu Occidental (Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià i Garrigues), i per diumenge a les mateixes comarques i també a la Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Les nits també seran tropicals al litoral. De cara a dilluns ja estaria afectat tot el terç oest de Catalunya. Els valors màxims s’enfilaran fins a fregar o superar els 40 ºC a Ponent dissabte; i diumenge els 40º a Ponent, 37-38º C a la resta del territori, i 32-33ºC al litoral central i sud.
El pic de la calor es preveu entre diumenge i dilluns, amb calor intensa fins a mitjans de la setmana vinent.
La temperatura ja ha estat especialment alta aquest divendres al Pirineu i Prepirineu occidental, amb màximes de 35 i 28º a les valls i 39,3º C a Tremp.
Es demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.