Protecció Civil alerta d’una nova onada de calor que colpejarà Tarragona

La Ribera d’Ebre i la Terra Alta patiran temperatures extremes a partir de diumenge, amb màximes de fins a 38 °C i nits tropicals al litoral sud

Un jove es refresca en una de les fonts de les escales de la catedral de Tarragona buscant alleujar les altes temperatures.

Un jove es refresca en una de les fonts de les escales de la catedral de Tarragona buscant alleujar les altes temperatures.Tjerk van der Meulen

ACN

Protecció Civil ha activat aquest divendres al vespre l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor intensa a partir de dissabte a les comarques de Ponent i Pirineu Occidental i que s’allargarà, almenys, fins a mitjans de la setmana vinent. Es tracta de la segona onada de calor de l’estiu. 

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que dissabte a partir del migdia es preveu que se superin alguns llindars de calor a les comarques de Ponent i Pirineu Occidental (Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià i Garrigues), i per diumenge a les mateixes comarques i també a la Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Les nits també seran tropicals al litoral. De cara a dilluns ja estaria afectat tot el terç oest de Catalunya. Els valors màxims s’enfilaran fins a fregar o superar els 40 ºC a Ponent dissabte; i diumenge els 40º a Ponent, 37-38º C a la resta del territori, i 32-33ºC al litoral central i sud. 

El pic de la calor es preveu entre diumenge i dilluns, amb calor intensa fins a mitjans de la setmana vinent.

La temperatura ja ha estat especialment alta aquest divendres al Pirineu i Prepirineu occidental, amb màximes de 35 i 28º a les valls i 39,3º C a Tremp.

Es demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

