Incendis
Els Bombers reforcen el dispositiu a Tarragona per l’alt risc d’incendi
S’incrementen dotacions i s’obren parcs voluntaris davant temperatures que poden superar els 40 °C
Els Bombers han desplegat reforços aquest dissabte davant l'alt risc d'incendi a les províncies de Tarragona i Lleida, com a conseqüència de les altes temperatures per la segona onada de calor que viu Catalunya aquest estiu, amb temperatures que poden arribar als 40ºC en alguns punts.
ACN
Segons ha informat el cos d'emergències a través de la xarxa social X, han incrementat el número de dotacions disponibles per actuar en cas d'incendi, han reforçat les estructures de comandament i han obert cinc parcs de bombers voluntaris.
Les regions amb més risc són les de Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida; aquesta última, amb previsions d'assolir temperatures màximes de fins a 40 graus.