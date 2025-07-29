Societat
Què passaria si esclatés una bomba nuclear a Tarragona? Aquesta eina et mostra els efectes reals
La web NUKEMAP permet veure amb detall com afectaria una explosió nuclear al centre de Tarragona, incloent morts, ferits i propagació radioactiva segons el vent
En un món on els conflictes geopolítics segueixen generant incertesa, la por —encara que poc probable— d’un atac nuclear continua present. Amb la web NUKEMAP, creada per l’historiador Alex Wellerstein, ara és possible simular l’impacte exacte d’una explosió nuclear sobre qualsevol ciutat, inclosa Tarragona, i veure'n les conseqüències humanes i ambientals en detall.
Aquesta eina interactiva permet triar entre una àmplia varietat de bombes nuclears reals, com les llançades a Hiroshima o Nagasaki, i fins a la devastadora Bomba del Tsar, la més poderosa mai creada per la Unió Soviètica, amb una força equivalent a 100.000 quilotons de TNT.
Amb només uns clics, l’usuari pot seleccionar si vol simular una detonació a la superfície o en l’aire, i obtenir càlculs aproximats de morts, ferits i abast de la destrucció, segons la densitat de població i les condicions meteorològiques.
Un dels aspectes més destacats del simulador és el fallout radioactiu, és a dir, la pluja de partícules radioactives que es generen després d’una explosió nuclear i que poden estendre’s a llargues distàncies segons el vent dominant. El fallout pot tenir efectes letals o provocar malalties greus, com el càncer, fins i tot a centenars de quilòmetres del lloc de la detonació.
Per posar-ho en context: si es detonés la Bomba del Tsar al centre de Tarragona, les conseqüències serien catastròfiques. L’explosió directa podria provocar fins a 300.000 morts i més de 219.000 ferits, afectant una àrea de gairebé 65 quilòmetres a la rodona. Ciutats com Barcelona i Lleida estarien a la vora del radi d’impacte directe, mentre que la radiació del fallout, empesa pel vent, podria arribar fins a París, Londres, Madrid o Lisboa.
NUKEMAP mostra gràficament els diferents cercles d’afectació —com l’ona expansiva, la radiació letal i els incendis massius— i ajuda a prendre consciència del poder destructiu real d’una arma nuclear. Malgrat que es tracta d’una eina educativa i de simulació, el seu ús pot ajudar a entendre millor el perill real que suposa aquest tipus d’armament.
Una eina inquietant però reveladora que, aplicada a Tarragona o qualsevol punt del planeta, ens fa reflexionar sobre les conseqüències d’un escenari que la humanitat espera no haver de viure mai.