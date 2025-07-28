Societat
Aquest és el poble més segur de Tarragona si esclata la Tercera Guerra Mundial, segons la IA
Aquest poble destaca per la seva ubicació aïllada, l'accés a recursos naturals i la seva distància de punts estratègics, convertint-se en el millor refugi segons l'anàlisi de ChatGPT
La Febró, un dels municipis més petits i remots de la província de Tarragona, ha estat identificat com el poble més segur davant un hipotètic esclat de la Tercera Guerra Mundial, segons un article publicat pel diari 20 minutos, que utilitza com a font una consulta realitzada a ChatGPT, la intel·ligència artificial per excel·lència.
L’anàlisi realitzat per la IA es basa en criteris com la distància a objectius militars i nuclears, la disponibilitat d’aigua i aliments, i la capacitat d’autosuficiència. La Febró, situada al cor de les Muntanyes de Prades, compleix amb escreix aquestes condicions: no compta amb infraestructures crítiques, no està pròxima a zones industrials o militars, i la seva ubicació muntanyosa i aïllada la converteix en un refugi ideal en cas de crisi global.
Altres municipis que també reuneixen característiques similars i que la IA destaca com a alternatives segures són pobles del voltant com Capafonts, per la seva capacitat d’aïllament; Prades, pel potencial agrícola i forestal; Farena, gràcies al difícil accés; i Vilanova de Prades, allunyada de qualsevol punt estratègic.
Tot i això, cal recordar —com assenyala la pròpia IA en l'article de 20 Minutos— que cap lloc pot considerar-se completament segur davant un conflicte d’aquestes dimensions. No obstant, aquest tipus d’anàlisis serveixen per entendre millor la importància de la ubicació i els recursos locals en contextos de crisi.