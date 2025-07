Quan ho perds tot en un incendi: un camioner de Tarragona demana ajuda per recuperar el seu camió i la seva vida

L'Óscar, un veí de Tarragona i transportista autònom, passa un dels moments més difícils de la seva vida després de perdre el seu camió en un incendi fa tot just una setmana. El vehicle, que no només era la seva eina de treball sinó també la seva llar, va quedar completament calcinat mentre es trobava aparcat.

Amb tan sols sis mesos d’ús, el camió representava per a Óscar la culminació d’un somni: oferir un millor servei, ser més competitiu al sector i assegurar un futur estable per a la seva família. Tanmateix, en qüestió de minuts, tot es va esfumar entre les flames.

La tragèdia es va tornar encara més amarga quan, després del sinistre, va descobrir que la seva pòlissa d’assegurança —contractada amb la mateixa companyia d’assegurances durant els últims 29 anys— no incloïa cobertura contra incendis. Ara, no només ha perdut el seu medi de vida i nombrosos objectes personals, sinó que continua pagant les quotes d’un camió que ja no té.

«Ho vaig perdre tot: la meva eina de treball, els meus records i la meva única font d’ingressos» relata Óscar, que ha hagut de buscar un altre camió amb urgència per intentar mantenir la seva família.

Malgrat la difícil situació, ha rebut una càlida mostra de solidaritat per part dels seus companys del port de Barcelona, on fa anys que desenvolupa la seva activitat professional. Gràcies a ells, ha començat una campanya de recaptació de fons per poder adquirir un nou vehicle i tirar endavant.

«Cada gra de sorra compte», assegura Óscar, que no perd l’esperança de tirar endavant amb l’ajuda de la comunitat. La seva història també serveix com anomenat d’atenció sobre la necessitat de revisar a fons les condicions de les assegurances i estar preparat per a l’inesperat, especialment en un sector tan vulnerable com el del transport autònom.

Per als qui desitgin col·laborar, s’ha habilitat una campanya a la plataforma GoFundMe. Pots consultar la campanya de l'Óscar en aquest enllaç: gofundme.com/f/hemos-perdido-nuestro-camion-la-fuente-de-ingresos-familiar

Cada donació, per petita que sigui, pot marcar una gran diferència. Fins ara, s'han recaptat 845 euros en 29 donatius.