L'incendi de Paüls destrueix el somni rural d’una parella jove a Xerta: ara busquen ajuda per reconstruir-lo

Els joves emprenedors Albert Lleixà i Clàudia Giménez, propietaris de La Kolina Casa Rural, a Xerta, han iniciat una campanya de crowdfunding per intentar recuperar el seu projecte turístic després que un incendi forestal afectés greument l’entorn i les instal·lacions, tot just un mes després d’obrir les portes al públic.

El foc, originat al municipi veí de Paüls, va posar en perill el seu somni recentment estrenat. Tot i que van aconseguir posar a resguard les persones i els animals, les flames van provocar danys considerables en l’entorn natural i en diverses estructures vinculades a l’allotjament. La casa i el jardí principal es van salvar, però el terreny proper i instal·lacions com el tancat perimetral, sistemes de reg i electricitat, i parts del jardí han quedat greument perjudicats.

Albert i Clàudia expliquen que havien invertit tots els seus estalvis en aquest projecte de turisme rural. Tot i que l’assegurança cobreix els danys estructurals de l’habitatge, no cobreix les pèrdues derivades de l’exterior, la qual cosa dificulta molt la seva capacitat de recuperació. Davant d’aquesta situació, han posat en marxa una recaptació de fons per poder afrontar les despeses més urgents.

Segons l’informe del pèrit, les actuacions més immediates inclouen la reparació de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria, la reposició de grava a les zones cremades, feines de jardineria i la reconstrucció de les tanques del recinte. «Qualsevol ajuda, per petita que sigui, és clau per tornar a aixecar La Kolina», afirmen.

Amb emoció continguda, la parella reconeix que La Kolina potser no tornarà a ser mai aquell espai idíl·lic que havien imaginat, però asseguren que treballaran amb tota la il·lusió per recuperar-ne part de la màgia i seguir oferint un racó de pau en plena natura. A més expressen el seu agraïment pel suport rebut i diuen que aquesta campanya és només el primer pas per seguir somiant.

Els qui vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la plataforma GoFundMe al següent enllaç:

👉 https://www.gofundme.com/f/la-kolina-casa-rural-esperanca-despres-del-foc

De moment, la parella ja ha recaudat més de 3.100 euros per fer front a la difícil situació actual.