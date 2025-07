Alerta per calor intensa a Tarragona: es poden superar els 40ºC

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat aquest divendres el pla PROCICAT per un nou episodi de calor intensa prevista per als propers quatre dies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que l’onada de calor s’iniciarà dissabte i s’allargarà, almenys, fins dimarts 1 de juliol.

L’episodi tindrà especial incidència a Ponent i les Terres de l’Ebre, on els termòmetres pujaran fins fregar o superar puntualment els 40 ºC. En la resta de l’interior, les temperatures poden assolir els 34 i 39 ºC, mentre que al litoral les màximes es quedaran entre 30 i 34 ºC.

A més, les temperatures nocturnes es mantindran persistentment altes, amb mínimes que en molts sectors del litoral central i nord quedaran per sobre dels 25 graus.

Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que s’habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

També ha recordat que està a l’abast de la ciutadania el mapa de refugis climàtics, que són espais públics que poden servir de refugi en situacions meteorològiques extremes, com les onades de calor.

El pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) està en fase 2. El Departament de Salut ha informat que des de l’inici de l’activació del POCS, s’ha posat en marxa en dos períodes la fase d’alerta per previsió de temperatures màximes diürnes per sobre del percentil 98. El primer avís va durar del 17 al 25 de juny i el segon ha estat emès per als dies 28 i 29 de juny.

En la previsió de calor intensa, el 25 de juny ha estat, fins ara, el dia que ha afectat a una extensió comarcal més gran, amb un total de 15 comarques en situació meteorològica de perill (SMP), 9 amb SMP de grau 1/6 i 6 amb SMP de grau 2/6. No obstant, es preveu que el dia 29/06 afecti un major nombre de comarques, un total de 20, 13 per calor intensa diürna, 2 per calor intensa nocturna i 5 amb calor intensa diürna i nocturna.