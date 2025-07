Bitllets des de 9 euros per viatjar amb tren des de Tarragona a Madrid o Saragossa amb Ouigo

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Durant tot l’any sorgeixen algunes oportunitats per viatjar barat. Una de les més destacades de l’estiu és el programa Verano Joven, que ofereix descomptes de fins el 90% per recórrer Espanya i Europa. Però també arriben altres propostes interessants, com la nova campanya de l'operadora Ouigo, que ofereix bitllets des de només 9 euros en rutes d’alta velocitat que inclouen Tarragona entre els seus destins.

Aquesta promoció, vàlida per a trajectes entre el dilluns 15 de setembre i el dissabte 13 de desembre de 2025, permet viatjar en trens ràpids i còmodes operats per Ouigo a preus molt competitius. Tarragona es connecta amb ciutats com Madrid i Saragossa mitjançant aquesta oferta, pensada per fomentar els viatges en temporada baixa amb preus accessibles.

Ofertes de l'operadora Ouigo per viatjar des de Tarragona

Sota el lema "no som aus, però planegem molt bé", Ouigo ha llançat aquesta campanya amb places limitades des de 9 euros. Des de Tarragona, es pot viatjar a Madrid o Saragossa per aquest preu els dies 16 i 17 de setembre, encara que també hi ha bitllets per 15 o 19 euros per a altres dates dins del mateix període promocional.

Amb aquesta iniciativa, l’operadora busca facilitar els desplaçaments a baix cost, permetent que més persones puguin moure’s entre comunitats sense que el preu sigui una barrera. Els bitllets ja estan disponibles al web de l'operadora Ouigo i es recomana reservar amb temps, ja que les places promocionals són limitades.