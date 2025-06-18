Mobilitat
Ni l'N-340 ni l’AP-7: Aquesta és la carretera de Tarragona on es produeixen més accidents
En aquesta carretera passen més de 25.000 vehicles diàriament
La T-11 entre Reus i Tarragona va ser la carretera amb més concentració d’accidents a la demarcació de Tarragona entre 2021 i 2023, segons un estudi del RACC. D’altra banda, la T-314 entre Cambrils i Reus va ser l’eix amb un índex de risc d’accident més elevat. L’informe també assenyala que Tarragona és el territori català on l’AP-7 presenta un percentatge més gran d’accidents greus de camions.
Respecte als vehicles pesats, estan implicats en un 49% dels accidents greus, encara que només representen un 25% del trànsit total. Per aquesta raó, el Servei Català de Trànsit vol instal·lar un sistema tecnològic de control per revisar el pes, el tacògraf i l’estat de les rodes dels camions a través d’un pòrtic.
Tarragonès
El millor càmping d’Espanya es troba a Tarragona i és ideal per als amants a l’esport
Daniel Cabezas Ramírez
La T-11, la carretera amb més concentració d’accidents
Així doncs, la T-11 repeteix com la carretera amb més concentració d’accidents de Tarragona, en el seu pas entre l’enllaç amb l'N-340A a Tarragona i l'N-420A a Reus. En aquesta carretera passen més de 25.000 vehicles diàriament. Quant a trams amb més concentració de sinistralitat, destaca l’AP-7 entre Cambrils i Tortosa i també l'N-340 entre el límit amb el País Valencià i Amposta.
El RACC també ha proporcionat dades de trams amb més accidents de moto i ciclomotor. És especialment alt el percentatge de la C-31 entre el Vendrell i Cunit. En el 24,5% dels accidents que es produeixen en aquesta via hi ha implicats motoristes. En el cas de la TV-3146 entre el Port de Tarragona i el far de Salou, un 6% dels vehicles són motos.
Priorat
El poble de Tarragona on es menja molt bé i no tothom coneix
Daniel Cabezas Ramírez
La T-314, la carretera amb més risc d’accident
La T-314 entre Cambrils i Reus, la del Parc Samà, és la carretera amb més risc d’accident a la demarcació, amb una qualificació de «molt alt». Amb un risc «alt» està la TP-7225 entre Reus i el Morell. I dins de les deu primeres posicions hi ha altres vies amb un risc mitjà. Al Camp de Tarragona hi ha la C-37 entre Valls i el Pont d’Armentera, la T-11 entre Reus i Tarragona, la T-312 entre Cambrils i Montbrió del Camp i la N-420 a l’inici de la variant a Falset fins Reus.
Al Baix Penedès només es troba entre les deu primeres posicions la TV-2126 de Bellvei a Calafell i la TP-2125 del límit del Vendrell - Santa Oliva a Sant Jaume dels Domenys. I a l'Ebre la C-12 entre Móra la Nova i Flix. En general, les carreteres del Priorat (amb un 43%) i el Baix Ebre (amb un 33%) són les que concentren un percentatge més elevat de risc «alt» i «molt alt» de tenir un accident.