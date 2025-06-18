Diari Més

Aquests són els noms que més es repeteixen a Tarragona segons l’INE

Entre els homes, el nom que lidera el rànquing a Tarragona és també el més freqüent a tot Espanya

Pixabay

Daniel Cabezas Ramírez

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha actualitzat recentment la seva base de dades sobre el Cens de Població, revelant quins són els noms més utilitzats a cada racó del país. Una informació que, a més de reflectir patrons culturals i tradicions, pot servir d’inspiració a aquells que busquen el nom perfecte per al seu futur fill o filla.

Encara que a nivell estatal els noms més comuns continuen sent Antonio i María Carmen —ambdós amb més de 600.000 persones registrades—, la província de Tarragona presenta particularitats pròpies. La influència catalana es deixa notar en la popularitat de noms com Jordi, Josep o Montserrat, que tenen una forta presència a la regió i no es troben entre les primeres posicions en altres províncies espanyoles.

Entre els homes, el nom que lidera el rànquing a Tarragona és també el més freqüent a tot Espanya: Antonio, que apareix en 8.805 persones. El segueixen de prop José, amb 8.798, i Jordi, amb 7.742. La llista completa dels noms masculins més habituals a la província és la següent:

  1. Antonio: 8.805 persones
  2. José: 8.798 persones
  3. Jordi: 7.742 persones
  4. David: 7.027 persones
  5. Francisco: 6.868 persones
  6. Juan: 6.149 persones
  7. Manuel: 6.117 persones
  8. Marc: 5.428 persones
  9. Daniel: 4.594 persones
  10. Joan: 4.298 persones
  11. José María: 4.219 persones
  12. Mohamed: 4.138 persones
  13. Carlos: 3.887 persones
  14. Josep: 3.779 persones
  15. Javier: 3.757 persones
  16. Ramón: 3.708 persones
  17. Albert: 3.074 persones
  18. Pedro: 3.043 persones
  19. José Antonio: 3.038 persones
  20. Jorge: 3.004 persones

Quant als noms femenins, el més repetit a Tarragona és María, que figura en 8.587 registres. A continuació apareix María Carmen, amb 7.876, i Montserrat, un nom molt representatiu a Catalunya, amb 7.354 dones que es diuen així. Aquests són els 20 noms de dona més comuns a la província:

  1. María: 8.587 persones
  2. María Carmen: 7.876 persones
  3. Montserrat: 7.354 persones
  4. María Teresa: 5.339 persones
  5. Josefa: 4.770 persones
  6. Núria: 4.730 persones
  7. Laura: 4.410 persones
  8. Carmen: 4.367 persones
  9. Marta: 4.253 persones
  10. Cristina: 4.032 persones
  11. Ana María: 3.834 persones
  12. María Pilar: 3.637 persones
  13. Rosa María: 3.592 persones
  14. María Dolores: 3.450 persones
  15. Anna: 3.408 persones
  16. Isabel: 3.388 persones
  17. Francisca: 3.273 persones
  18. Julia: 3.115 persones
  19. Ana: 2.945 persones
  20. Rosa: 2.863 persones
