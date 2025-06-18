Societat
Aquests són els noms que més es repeteixen a Tarragona segons l’INE
Entre els homes, el nom que lidera el rànquing a Tarragona és també el més freqüent a tot Espanya
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha actualitzat recentment la seva base de dades sobre el Cens de Població, revelant quins són els noms més utilitzats a cada racó del país. Una informació que, a més de reflectir patrons culturals i tradicions, pot servir d’inspiració a aquells que busquen el nom perfecte per al seu futur fill o filla.
Encara que a nivell estatal els noms més comuns continuen sent Antonio i María Carmen —ambdós amb més de 600.000 persones registrades—, la província de Tarragona presenta particularitats pròpies. La influència catalana es deixa notar en la popularitat de noms com Jordi, Josep o Montserrat, que tenen una forta presència a la regió i no es troben entre les primeres posicions en altres províncies espanyoles.
Entre els homes, el nom que lidera el rànquing a Tarragona és també el més freqüent a tot Espanya: Antonio, que apareix en 8.805 persones. El segueixen de prop José, amb 8.798, i Jordi, amb 7.742. La llista completa dels noms masculins més habituals a la província és la següent:
- Antonio: 8.805 persones
- José: 8.798 persones
- Jordi: 7.742 persones
- David: 7.027 persones
- Francisco: 6.868 persones
- Juan: 6.149 persones
- Manuel: 6.117 persones
- Marc: 5.428 persones
- Daniel: 4.594 persones
- Joan: 4.298 persones
- José María: 4.219 persones
- Mohamed: 4.138 persones
- Carlos: 3.887 persones
- Josep: 3.779 persones
- Javier: 3.757 persones
- Ramón: 3.708 persones
- Albert: 3.074 persones
- Pedro: 3.043 persones
- José Antonio: 3.038 persones
- Jorge: 3.004 persones
Quant als noms femenins, el més repetit a Tarragona és María, que figura en 8.587 registres. A continuació apareix María Carmen, amb 7.876, i Montserrat, un nom molt representatiu a Catalunya, amb 7.354 dones que es diuen així. Aquests són els 20 noms de dona més comuns a la província:
- María: 8.587 persones
- María Carmen: 7.876 persones
- Montserrat: 7.354 persones
- María Teresa: 5.339 persones
- Josefa: 4.770 persones
- Núria: 4.730 persones
- Laura: 4.410 persones
- Carmen: 4.367 persones
- Marta: 4.253 persones
- Cristina: 4.032 persones
- Ana María: 3.834 persones
- María Pilar: 3.637 persones
- Rosa María: 3.592 persones
- María Dolores: 3.450 persones
- Anna: 3.408 persones
- Isabel: 3.388 persones
- Francisca: 3.273 persones
- Julia: 3.115 persones
- Ana: 2.945 persones
- Rosa: 2.863 persones