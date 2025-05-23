Gastronomia
Els quatre millors restaurants de carretera de Tarragona on parar a menjar
Tot i que cada vegada queden menys, encara hi ha restaurants de carretera a Tarragona que mereixen una parada
Encara que cada vegada queden menys, encara hi ha restaurants de carretera a Tarragona que mereixen una parada. No només compleixen el bàsic —bon menjar, servei ràpid i fàcil accés—, sinó que s’han guanyat una clientela fidel per oferir molt més de l’esperat. Quatre d’ells destaquen especialment: el Restaurant Tritón, el Restaurante Jaume I, el Buffet d’Altafulla i El Gordo 2.
El Restaurant Tritón, ubicat a escassos dos quilòmetres del centre de Tarragona en direcció sud per l'N-340, ha estat durant anys un clàssic per a aquells que busquen fer una parada sense complicacions. Un dels seus punts forts: les brases. De fet, carns com el pollastre o el conill guanyen punts amb un toc fumat i una bona cullerada d’allioli.
Si en lloc de seguir al sud s'agafa l'N-340 en direcció nord, en pocs minuts s’arriba al Restaurant Jaume I, també al costat d’una gasolinera i a només cinc minuts a peu de la Platja Llarga. És un lloc ideal per fer una pausa amb vista al mar i ofereix plats que canvien amb les estacions: amanides i calamarsons a l'estiu, escudella i canelons quan arriba el fred. Els caps de setmana, el seu arròs és l’estrella.
Més endavant per aquesta mateixa via es troba el Buffet d’Altafulla, el primer bufet lliure que es va inaugurar a Catalunya. Amb un aparcament de més de 2.700 metres quadrats, és una parada habitual per a conductors professionals i famílies. Encara que el concepte bufet no agrada a tothom, aquí també hi ha restaurant tradicional i brasa, ideal per a un dinar més pausat.
La llista es tanca amb El Gordo 2, un restaurant que, encara que està més a prop d’un entorn industrial que d’una carretera clàssica, és un imprescindible per als amants de la cuina de cullera. Situat entre l’A-7 i l’AP-7, és famós pels seus 'callos', premiats com els millors de Catalunya. Des de primera hora del matí, els germans Dani i Paula ofereixen una desfilada de plats contundents: capipota, manetes, galteres... Tot amb aquest toc casolà que conquereix des de la primera mossegada.
En temps on els restaurants de carretera són una espècie en extinció, aquests quatre espais segueixen oferint el que molts busquem en un viatge: bon menjar, rapidesa, i un lloc on sentir-se ben rebut. Així doncs, si vas de passada per Tarragona, ja saps on val la pena fer una parada.